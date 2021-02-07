Проведите самый романтичный день в году в красивых местах столицы.

День святого Валентина - идеальное время для свидания со своей половинкой. В 2021 году 14 февраля выпадает на воскресенье, так что наслаждаться совместным временем можно целый день. Если вы не знаете, где провести этот вечер в столице - смотрите подборку самых романтичных мест в Киеве от УНИАН.

Пикантные истории - Национальный художественный музей, ул. Грушевского, 6

Здесь за 200 гривен можно заказать увлекательную экскурсию по Киеву с романтическими рассказами о жизни киевских дам. И хотя некоторые истории являются лишь слухами, они точно сделают ваш вечер увлекательным.

Стендап и вино. St.Valentine ‘s concert - Campus community, ул. Саксаганского, 1

Если вы с вашей половинкой любите юмор - посетите эту полуторачасовую комедию о любви и поиске половинки от комиков Макса Вышинского и Леры Мандзюк. Стоимость посещения - 400 гривен.

Романтический вечер в ресторане Tres FRANCAIS - ул. Костельная, 3

Париж считается главным городом любви на планете. В период пандемии и закрытых границ можно окунуться в атмосферу Франции, посетив ресторан французской кухни. Здесь можно провести романтический ужин за вином и изысканными блюдами.

Иммерсивный спектакль для двоих - стадионы "Старт", "Спартак", "Единство" и НСК "Олимпийский"

Спектакль, который проводится на разных киевских стадионах, создан исключительно для влюбленных пар. Творцы расскажут о личном интимном опыте, поделятся собственными раздумьями о любви помогут взглянуть на ваши отношения по-новому. Стоимость билета зависит от стадиона и составляет от 1500 гривен. Подробности о спектакле - по ссылке.

Христина Соловий. Романтическая программа - Caribbean Club, ул. Петлюры, 4

Ко дню Всех влюбленных Христина Соловий подготовит чувственный концерт "Тримай мене міцно", где исполнит лучшие романтические хиты. Полуакустический концерт создаст прекрасную атмосферу для свидания. Количество билетов ограничено, поэтому бронировать их нужно заранее.

Пешеходная прогулка по Киеву

Если вы не хотите сидеть в заведении - можете пройтись по Киеву вдвоем. Город предлагает множество мест для влюбленных. К тому же это совершенно бесплатно. Посетите Мост влюбленных в Мариинском парке, опишите свои чувства на Стене признаний на заброшенном доме на улице Ярославов Вал, повесьте ленточку на Дерево желаний в Наводницком парке на Набережном шоссе. Также можно пройтись вместе по набережной Днепра или полюбоваться природой в парке Феофания.

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Автор: Екатерина Пулатова