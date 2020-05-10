Вознесение Господне: дата и особенности празднования в 2020 году

Вознесение-2020 выпадает на 28 мая.

В конце весны православный мир ожидает важный религиозный праздник, дата которого ежегодно зависит от Пасхи. Речь идет о Вознесении Господнем. Когда этот день выпадает в 2020 году и в чем заключаются особенности праздника - читайте ниже.

Вознесение Господне - история праздника

Этот день символизирует вознесение Иисуса на небо. Это произошло спустя 40 дней после его Воскресения (Светлой Пасхи). Этот праздник замыкает цикл пасхальных.

Основной символ Вознесения Господнего - преодоление границ. В частности - между небом и землей, когда Иисус вознесся на небеса.

Вознесение Господне в 2020 году

Поскольку праздник считается переходящим, то единой даты у него нет. Вознесение отмечают ежегодно на 40-й день после Пасхи. Православная Пасха в нынешнем году отмечалась 19 апреля, следовательно, Вознесение припадает на 28 мая. В католичестве Вознесение-2020 будет отмечаться соответственно 21 мая.

Традиции на Вознесение

Основное правило этого дня - посещение церкви.

Также принято считать, что праздник символизирует приход лета. С учетом того, что в 2020 году празднование выпадает практически на самый конец мая, то этот символ будет как никогда актуален.