УНИАН рассказал, когда будет Пасха в 2023 году, и дадут ли украинцам выходной.

Пасха 2023 - один из самых важных церковных праздников, в который мы вспоминаем чудесное воскрешение Иисуса после его казни и вознесение Его на небеса. На Пасху в Украине принято печь куличи с белой глазурью и красить куриные яйца в разные цвета.

Пасха - переходящий праздник, дата которого зависит от лунного календаря, но он всегда отмечается в воскресенье. Перед Пасхой верующие очищают тело, соблюдая строгий 50-дневный Великий пост 2023.

Когда Пасха 2023 - дата праздника

Определяют, когда Пасха 2023, следующим образом: смотрят, когда наступит первое полнолуние после дня весеннего равноденствия (21 марта). Ближайшее к этому полнолунию воскресенье и есть днем Пасхи. Если эта дата выпадает на еврейский праздник Песах, то Пасха переносится на неделю вперед.

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Православная Пасха 2023 отмечается 16 апреля. У католиков Пасха в 2023 году отмечается на неделю раньше - 9 апреля.

Почему отличаются даты православной и католической Пасхи

Как мы упоминали ранее, дата Пасхи выпадает на воскресенье первого после дня весеннего равноденствия полнолуния. Почему же различаются даты православной и католической Пасхи, если лунный календарь для всех одинаков?

Дата Пасхи является одной из причин раздора между православной и католической церквями. Католики и православные используют разные Пасхалии (методики вычисления даты Пасхи). Одно из различий состоит в том, что православная церковь для определения даты Пасхи использует старый юлианский календарь, а католики пользуются новым григорианским стилем.

В православии днем весеннего равноденствия считают 21 марта по старому стилю - это 3 апреля в мирском календаре. Поэтому православная Пасха отмечается не раньше 4 апреля.

Иногда даты Пасхи могут совпадать. Например, в 2025 году и католики, и православные отметят Воскресение Господне 25 апреля. Чаще всего даты различаются на одну или две недели.

Выходные на Пасху 2023

Пасха всегда выпадает на воскресенье, поэтому сама по себе является выходным днем. В Украине официальным выходным также является пасхальный понедельник. Однако из-за действия военного положения дополнительные выходные на Пасху в Украине отменяются, и понедельник 17 апреля будет обычным рабочим днем.

Впрочем, решение о предоставлении выходного остается за работодателем. Также выходной на Пасху возможен в том случае, если военное положение отменят до 16 апреля.

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