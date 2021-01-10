Ежегодно в конце января в Украине отмечают Крещение Господне.

Крещение Господнее отмечается 19 января и завершает цикл зимних рождественских праздников. Этот церковный праздник имеет множество любопытных традиций и обычаев празднования в Украине.

История праздника

Праздник Крещения принадлежит к циклу двунадесятых праздников, которые относятся к жизни и деяниями Христа и Богородицы. К таким праздникам также относятся, к примеру, Рождество Христово и Вознесение Господне.

Крещение - это одно из важнейших событий в жизни Иисуса Христа. Иисус прошел таинство крещения в реке Иордан в 30-летнем возрасте. Этот обряд проводился Иоаном Предтечей, которого также называют Крестителем. Хотя Иисус был безгрешным, он решил креститься, чтобы не ставить себя выше других праведников. Во время Крещения Господнего на землю явился Святой Дух и назвал Христа Сыном Божьим.

Традиции и обычаи Крещения

За день до Крещения 18 января люди отмечали Крещенский Сочельник. В этот день семья собиралась за столом. В этот день соблюдался пост, и ужин на столе должен быть постным и безалкогольным. В день Водохрещи люди посещают церковную службу.

Самые известные традиции этого праздника связаны с крещенскими купаниями. Купаться в проруби 19 января принято только в Украине, России и нескольких других странах. Для этого воду из проруби святят, после чего она, как верят многие, приобретает лечебные и чудодейственные свойства. По церковным канонам, купаться в проруби можно только после освящения воды, молитвы и заблаговременного причастия.

Также в церквях с 19 января на протяжении недели святят воду всем желающим. Считается, что такая вода никогда не испортится и останется питьевой.

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Автор: Екатерина Пулатова