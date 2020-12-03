Ханука - это иудейский праздник, который отмечают евреи всего мира.

Иудейский праздник Ханука известен также как "праздник восьми свечей" или "праздником огней". Евреи всего мира отмечают Хануку как один из главных праздников. Главный символ праздник - светильник ханукия с зажженными восемью свечами.

Дата праздника Ханука

Дата этого праздника определяется еврейским лунным церковным календарем. Хануку празднуют восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислева, который соответствует нашему ноябрю-декабрю. В 2020 году Хануку отмечают с 10 по 18 декабря. Празднование продолжается все восемь дней.

История Хануки

История праздника начинается с тем времен, когда Иудея находилась под властью греков. В 175-164 годах до н.э. Иудеей правил царь Антиох IV Эпифан, который запрещал евреям изучать Тору, соблюдать иудеские традиции и разорил их храмы. Тогда народ поднял восстание, продлившееся три года. Евреи одержали победу и скинули Антиоха, но во время восстания их святыни были осквернены.

После победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить оскверненный Иерусалимский Храм. Для очищения храма нужно было ритуальное масло, но его в храме осталось всего на один день. Однако произошло "Ханукальное чудо" - зажженная в храме лампа горела целых 8 дней, и этого хватило, чтобы полностью освятить храм. И в память о произошедшием люди в эти дни зажигают лампу с 8 свечами, благодаря Бога за поддержку и свершившееся чудо.

Традиции Хануки

Празднование Хануки длится 8 дней. В этот период зажигают свечи в специальном подсвечнике - ханукии, а в синагогах читают молитвы. Свечи в ханукии зажигают по одной в день. К концу празднования горят все 8 свеч.

Ханукию ставят на подоконник. Считается, что её свет рассеивает зло и дарить чудо. Нуждающимся людям помогают деньгами, чтобы они тоже могли купить подсвечник.

Читайте такжеВыходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январеВ дни Хануки запрещено поститься, поэтому евреи обильно едят и веселятся. На стол подают пышные пончики с сахарной пудрой, картофельные оладьи, молочные продукты и блюда из сыра.

На период Хануки взрослые работают, а у детей объявляются выходные в школах и садиках. Поэтому Хануку называют "детским праздником". Детей также одаривают деньгами и подарками. В первый день Хануки принято дарить мелочь, а на восьмой день - самые дорогие подарки. В этот период женщины не работают по дому.

Хануку отмечают еврейские общины по всему миру, в том числе и в Украине.

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Автор: Екатерина Пулатова