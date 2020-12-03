Иудейский праздник Ханука известен также как "праздник восьми свечей" или "праздником огней". Евреи всего мира отмечают Хануку как один из главных праздников. Главный символ праздник - светильник ханукия с зажженными восемью свечами.
Дата праздника Ханука
Дата этого праздника определяется еврейским лунным церковным календарем. Хануку празднуют восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислева, который соответствует нашему ноябрю-декабрю. В 2020 году Хануку отмечают с 10 по 18 декабря. Празднование продолжается все восемь дней.
История Хануки
История праздника начинается с тем времен, когда Иудея находилась под властью греков. В 175-164 годах до н.э. Иудеей правил царь Антиох IV Эпифан, который запрещал евреям изучать Тору, соблюдать иудеские традиции и разорил их храмы. Тогда народ поднял восстание, продлившееся три года. Евреи одержали победу и скинули Антиоха, но во время восстания их святыни были осквернены.
После победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить оскверненный Иерусалимский Храм. Для очищения храма нужно было ритуальное масло, но его в храме осталось всего на один день. Однако произошло "Ханукальное чудо" - зажженная в храме лампа горела целых 8 дней, и этого хватило, чтобы полностью освятить храм. И в память о произошедшием люди в эти дни зажигают лампу с 8 свечами, благодаря Бога за поддержку и свершившееся чудо.
Традиции Хануки
Празднование Хануки длится 8 дней. В этот период зажигают свечи в специальном подсвечнике - ханукии, а в синагогах читают молитвы. Свечи в ханукии зажигают по одной в день. К концу празднования горят все 8 свеч.
Ханукию ставят на подоконник. Считается, что её свет рассеивает зло и дарить чудо. Нуждающимся людям помогают деньгами, чтобы они тоже могли купить подсвечник.
Читайте такжеВыходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январеВ дни Хануки запрещено поститься, поэтому евреи обильно едят и веселятся. На стол подают пышные пончики с сахарной пудрой, картофельные оладьи, молочные продукты и блюда из сыра.
На период Хануки взрослые работают, а у детей объявляются выходные в школах и садиках. Поэтому Хануку называют "детским праздником". Детей также одаривают деньгами и подарками. В первый день Хануки принято дарить мелочь, а на восьмой день - самые дорогие подарки. В этот период женщины не работают по дому.
Хануку отмечают еврейские общины по всему миру, в том числе и в Украине.
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