В октябре мы отмечаем День инженера-механика и чтим нелегкий труд этих специалистов.

Ежегодно в октябре Украина отмечает профессиональный праздников инженеров и механиков. В эту дату мы чтим труд специалистов, которые конструируют различные механизмы, объекты и устройства. День механика-инженера отмечается 30 октября.

День механика: история праздника

Эта профессия имеет древнее происхождение. Первым инженером принято считать Архимеда, который сконструировал немало изобретений. В Российском империи профессия развивалась с открытием инженерных школ Петром I.

Долгое время профессия не имела своего праздника. Лишь в 1996 был учрежден День инженера-механика 30 октября, и всё ещё отмечается в Украине и России.

День инженера-механика: как отмечают

Этот праздник отмечают проектировщики, работники заводов, конструкторы и преподаватели профильных предметов. Специалисты в этот день получают поздравления от родных и близких. На работе проводятся корпоративы и награждения лучших сотрудников. В учебных заведениях проводятся семинары и конференции для всех, кто интересуется профессией.

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Автор: Екатерина Пулатова