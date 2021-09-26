В 1993 году действующий президент Украины Леонид Кравчук учредил праздник - День машиностроителя в Украине. Датой выбрали четвертое воскресенье сентября. В 2021-м году этот праздник выпадает на 26 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, какой праздник 26 сентября отмечается в Украине и в мире.
Кто отмечает День машиностроителя - суть и традиции праздника
Такое событие считается профессиональным торжеством каждого специалиста, кто причастен к работе предприятий машиностроения. Это могут быть инженеры, конструкторы и простые рабочие.
Читайте также26 сентября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делатьПредприятия могут производить машины, приборы, конструкции, инструменты бытового или промышленного назначения и комплектующие к ним. В этот день руководство предприятий награждает лучших сотрудников грамотами и дипломами, возможен денежный презент.
Сотрудник, который добился невероятных результатов и внес наибольший вклад в развитие отрасли, получает звание "Заслуженный машиностроитель Украины". На главных площадях городов в честь праздника устраивают концерты.
День машиностроителя - поздравление в прозе, стихах и открытках
Есть один хороший праздник,
Он для тех, кто не дурак,
Кто в машинах всяких разных
Знает что, и где, и как.
Он для тех, кто вмиг построит
Самый сложный агрегат,
Кто свою удачу словит,
Не заметив всех преград.
Пусть тебе, машин строитель,
Светит звезд путеводитель,
Будет счастье на века,
И зарплата высока!
Дорогие машиностроители, поздравляем с профессиональным праздником! В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений, новых идей и уникальных разработок. Пускай ваш труд будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию!
***
Пусть удача будет в жизни,
Даст работа отдохнуть,
Не подводят механизмы,
А доходы всё растут!
Ждёт сплошное процветание,
Горы радости, добра,
И почёт, и понимание -
С ярким праздником, ура!
С Днем машиностроителя, поздравляю всех работников этой важнейшей индустрии. Желаю успеха в труде, продуктивной работы, широких перспектив и стабильного роста, как в карьере, так и в финансовом отношении. Благополучия, высоких достижений и постоянного движения вперед.
***
Машиностроителю слава!
Поклон наш глубокий. Почет.
Пусть счастье из лучшего сплава
Любви и удачи растет!
А также растет пусть зарплата,
Успех и комфортность в быту,
И жизни размеры богатой -
В длину, в ширину, в высоту!
Поздравляем людей, чей труд связан с самой основной отраслью, которая работает на благо всего человечества. Отраслью машиностроения. Желаем вам космических успехов, постоянного развития, громадных перспектив и множество новых идей и проектов. Пускай ваш труд, приносящий рост, стабильность и благополучие всему нашему государству, всегда будет достойно оценен и оплачен. Пускай результаты вашей работы будут отмечены благодарностью нашего народа. С праздником!
***
Поздравляем тебя, машиностроитель,
Механизмов, деталей, станков покоритель,
Пусть в работе впредь ждут победы, почет,
Жизнь удачно, размеренно, ладно течет!
От души мы спешим пожелать оптимизма,
Пускай не иссякнут задор и харизма,
Лови позитив в каждом прожитом дне,
Будь весел, активен, всегда на коне!
Поздравляем всех тех, кто имеет непосредственное отношения к важной и жизненно необходимой отрасли - машиностроения. Желаем вам производственных успехов, прогрессов и результатов. Пускай наше машиностроение никогда не стоит на месте, а бесконечно развивается, растет и ширится. Желаем новых идей, проектов и разработок. Желаем, чтобы ваш труд всегда был хорошо оценен. С праздником!
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