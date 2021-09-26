26 сентября отмечается День машиностроителя в Украине.

В 1993 году действующий президент Украины Леонид Кравчук учредил праздник - День машиностроителя в Украине. Датой выбрали четвертое воскресенье сентября. В 2021-м году этот праздник выпадает на 26 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, какой праздник 26 сентября отмечается в Украине и в мире.

Кто отмечает День машиностроителя - суть и традиции праздника

Такое событие считается профессиональным торжеством каждого специалиста, кто причастен к работе предприятий машиностроения. Это могут быть инженеры, конструкторы и простые рабочие.

Читайте также26 сентября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делатьПредприятия могут производить машины, приборы, конструкции, инструменты бытового или промышленного назначения и комплектующие к ним. В этот день руководство предприятий награждает лучших сотрудников грамотами и дипломами, возможен денежный презент.

Сотрудник, который добился невероятных результатов и внес наибольший вклад в развитие отрасли, получает звание "Заслуженный машиностроитель Украины". На главных площадях городов в честь праздника устраивают концерты.

День машиностроителя - поздравление в прозе, стихах и открытках

Есть один хороший праздник,

Он для тех, кто не дурак,

Кто в машинах всяких разных

Знает что, и где, и как.

Он для тех, кто вмиг построит

Самый сложный агрегат,

Кто свою удачу словит,

Не заметив всех преград.

Пусть тебе, машин строитель,

Светит звезд путеводитель,

Будет счастье на века,

И зарплата высока!

Дорогие машиностроители, поздравляем с профессиональным праздником! В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений, новых идей и уникальных разработок. Пускай ваш труд будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию!

***

Пусть удача будет в жизни,

Даст работа отдохнуть,

Не подводят механизмы,

А доходы всё растут!

Ждёт сплошное процветание,

Горы радости, добра,

И почёт, и понимание -

С ярким праздником, ура!

С Днем машиностроителя, поздравляю всех работников этой важнейшей индустрии. Желаю успеха в труде, продуктивной работы, широких перспектив и стабильного роста, как в карьере, так и в финансовом отношении. Благополучия, высоких достижений и постоянного движения вперед.

***

Машиностроителю слава!

Поклон наш глубокий. Почет.

Пусть счастье из лучшего сплава

Любви и удачи растет!

А также растет пусть зарплата,

Успех и комфортность в быту,

И жизни размеры богатой -

В длину, в ширину, в высоту!

Поздравляем людей, чей труд связан с самой основной отраслью, которая работает на благо всего человечества. Отраслью машиностроения. Желаем вам космических успехов, постоянного развития, громадных перспектив и множество новых идей и проектов. Пускай ваш труд, приносящий рост, стабильность и благополучие всему нашему государству, всегда будет достойно оценен и оплачен. Пускай результаты вашей работы будут отмечены благодарностью нашего народа. С праздником!

***

Поздравляем тебя, машиностроитель,

Механизмов, деталей, станков покоритель,

Пусть в работе впредь ждут победы, почет,

Жизнь удачно, размеренно, ладно течет!

От души мы спешим пожелать оптимизма,

Пускай не иссякнут задор и харизма,

Лови позитив в каждом прожитом дне,

Будь весел, активен, всегда на коне!

Поздравляем всех тех, кто имеет непосредственное отношения к важной и жизненно необходимой отрасли - машиностроения. Желаем вам производственных успехов, прогрессов и результатов. Пускай наше машиностроение никогда не стоит на месте, а бесконечно развивается, растет и ширится. Желаем новых идей, проектов и разработок. Желаем, чтобы ваш труд всегда был хорошо оценен. С праздником!

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Автор: Кристина Кащавцева