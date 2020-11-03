Казанская икона Божьей Матери - один из самых известных образов Пресвятой Богородицы. В народе полное название иконы сокращают до слова "Казанская".
Когда праздник Казанской иконы Божией Матери 2020
Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеДень Казанской иконы Божий Матери празднуется дважды в год. Так, в середине лета, а именно – 21 июля, отмечается явление этого чудотворного образа. Этот день еще называют Летней Казанской.
Осенью же церковь чтит эту икону в честь освобождения Москвы от польского войска. Празднование каждый год происходит 4 ноября. Этот день, соответственно, известен в народе как Осенняя Казанская.
В чем помогает Казанская Божья Матерь
Казанская икона Богоматери помогает людям найти свой истинный путь. В разные времена к божественному образу обращались правители и полководцы, прося у Божией Матери помощи и поддержки перед грядущими битвами.
Ее поддержка сильна в трудных жизненных ситуациях, во времена скорби и печали.
Перед иконой Казанской Божьей Матери молятся в случаях, когда нужно принять правильное решение, избежать ошибок и неприятностей. Согласно преданию, многим Богородица являлась во сне и подсказывала, как лучше всего поступить, а чего не следует делать.
Лик Богоматери помогает и во время лечения любых недугов, особенно, если есть проблемы с глазами, а также при необходимости духовного прозрения.
Кроме того, Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей семьи. Ей молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье. К иконе, в частности, обращаются, благословляя молодоженов на вступление в брак. В народе верят, что, если свадьбы гуляют в дни празднования святого образа, то семейная жизнь молодоженов будет счастливой. Более того, парам, у которых возник разлад, Казанская икона помогает наладить отношения и вернуть гармонию и благосостояние в семью.
Особую привязанность Казанская икона Богородицы проявляет к детям - оберегает их от несчастья и помогает на жизненном пути.
Молитва Казанской иконе Божией Матери
О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Поздравление с праздником Казанской иконы Божией Матери
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С праздником Казанской Божьей Матери,
С датой сегодня, замечательной,
Пусть защищает всегда твой очаг,
Пусть все невзгоды превратит лишь в пустяк!
Пусть укрывает семью ото зла,
Пусть наделяет надеждой всегда,
Пусть все молитвы твои исполняет,
И от несчастий тебя охраняет!
***
Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От бед и горечи пусть сохранит ваш дом,
Сквозь все преграды вам пройти поможет
И будет вам помощником во всём.
Пусть радость и уют у вас прибудут
И доброта наполнит ваши дни.
А Божья Матерь вам всегда надежда,
Что силы принесёт вперёд идти!
***
В светлый день и в вашем доме,
Чудом веет от иконы,
Пусть хранит, оберегает,
Божья Матерь Вас спасает!
Пусть в делах Вас ждёт успех,
Пусть одарит она всех,
Миром, верой, теплотою,
Чтоб чисты были душою!
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В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.
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Поздравляю с Днём Казанской иконы Божьей Матери. Желаю, чтобы святой образ Богородицы хранил тебя от бед, уберегал твою семью от злых недугов и слухов. Желаю жить в мире, достатке и любви с добрым сердцем и открытой душою.
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