Осенью отмечается один из праздников, посвященных Казанской иконе Божьей Матери.

Казанская икона Божьей Матери - один из самых известных образов Пресвятой Богородицы. В народе полное название иконы сокращают до слова "Казанская".

Когда праздник Казанской иконы Божией Матери 2020

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеДень Казанской иконы Божий Матери празднуется дважды в год. Так, в середине лета, а именно – 21 июля, отмечается явление этого чудотворного образа. Этот день еще называют Летней Казанской.

Осенью же церковь чтит эту икону в честь освобождения Москвы от польского войска. Празднование каждый год происходит 4 ноября. Этот день, соответственно, известен в народе как Осенняя Казанская.

В чем помогает Казанская Божья Матерь

Казанская икона Богоматери помогает людям найти свой истинный путь. В разные времена к божественному образу обращались правители и полководцы, прося у Божией Матери помощи и поддержки перед грядущими битвами.

Ее поддержка сильна в трудных жизненных ситуациях, во времена скорби и печали.

Перед иконой Казанской Божьей Матери молятся в случаях, когда нужно принять правильное решение, избежать ошибок и неприятностей. Согласно преданию, многим Богородица являлась во сне и подсказывала, как лучше всего поступить, а чего не следует делать.

Лик Богоматери помогает и во время лечения любых недугов, особенно, если есть проблемы с глазами, а также при необходимости духовного прозрения.

Кроме того, Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей семьи. Ей молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье. К иконе, в частности, обращаются, благословляя молодоженов на вступление в брак. В народе верят, что, если свадьбы гуляют в дни празднования святого образа, то семейная жизнь молодоженов будет счастливой. Более того, парам, у которых возник разлад, Казанская икона помогает наладить отношения и вернуть гармонию и благосостояние в семью.

Особую привязанность Казанская икона Богородицы проявляет к детям - оберегает их от несчастья и помогает на жизненном пути.

Молитва Казанской иконе Божией Матери

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя, являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Поздравление с праздником Казанской иконы Божией Матери

***

С праздником Казанской Божьей Матери,

С датой сегодня, замечательной,

Пусть защищает всегда твой очаг,

Пусть все невзгоды превратит лишь в пустяк!

Пусть укрывает семью ото зла,

Пусть наделяет надеждой всегда,

Пусть все молитвы твои исполняет,

И от несчастий тебя охраняет!

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От бед и горечи пусть сохранит ваш дом,

Сквозь все преграды вам пройти поможет

И будет вам помощником во всём.

Пусть радость и уют у вас прибудут

И доброта наполнит ваши дни.

А Божья Матерь вам всегда надежда,

Что силы принесёт вперёд идти!

***

В светлый день и в вашем доме,

Чудом веет от иконы,

Пусть хранит, оберегает,

Божья Матерь Вас спасает!

Пусть в делах Вас ждёт успех,

Пусть одарит она всех,

Миром, верой, теплотою,

Чтоб чисты были душою!

***

В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.

***

Поздравляю с Днём Казанской иконы Божьей Матери. Желаю, чтобы святой образ Богородицы хранил тебя от бед, уберегал твою семью от злых недугов и слухов. Желаю жить в мире, достатке и любви с добрым сердцем и открытой душою.

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Автор: Алина Вишневская