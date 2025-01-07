Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 8 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

8 января по новому церковному календарю вспоминают преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 8 января (21 января по старому стилю) - день памяти преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

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Григорий чудотворец жил в XI веке, монашеский постриг принял в Киево-Печерской лавре. Его знали за его ученость - он много читал, много знал, а книги считал своим единственным достоянием. В предании сказано, что Григорий имел дар вразумления: он несколько раз встречал воров в обители - то в келии, то в саду монастыря - и всех монах убедил оставить свой промысел и начать жить честно.

Однажды Григорий шел за водой ко Днепру - там его увидели отроки князя Ростислава. Они стали смеяться над ним, издеваться и ругать его. Монах терпел, но после ответил: "Дети, вам бы надлежало сокрушаться и просить молитв, ибо над вами решен уже суд Божий... Вы все вместе с вашим князем найдете смерть в воде". Об этом донесли князю Ростиславу, и он, разгневанный, велел бросить связанного Григория в Днепр. Однако предсказание монаха сбылось: Ростислав и княжичи утонули, когда спасались бегством от половцев - на глазах у брата, князя Владимира Мономаха.

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Григорий, затворник Киево-Печерский, жил в XIV веке. О нем известно довольно мало: он жил в затворе, питался всю жизнь невареной травой. Когда к нему приходили больные, эту же траву давал и им - и они исцелялись.

8 января также отмечают день памяти святителя Емельяна, епископа Кизического, пострадавшего за веру в IX веке.

Какой церковный праздник 8 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Собор Пресвятой Богородицы. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 8 января

По приметам дня судят, какой будет погода и лето:

снежки хорошо лепятся - к теплу;

зяблики запели - жди потепления со дня на день;

закат красного цвета - будет мороз;

вороны галдят - к метели;

день выдался морозный и вьюжный - лето будет холодным.

В народе 8 января - Емельянов день. Его, так же как Ивана Бражника, считали Перезимником, то есть, переходным временем от зимы к весне.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 8 января, как и в любой другой день, нельзя ссориться, отказывать в помощи, бездельничать. Церковь порицает сквернословие, ругань, лень, жадность, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: в народе считается, что нельзя работать в первой половине дня - все пойдет вкривь и вкось, но потом можно заниматься любым делом. Плохая примета - варить и пить кисель сегодня, считается, что это может привлечь несчастье в дом.

Что можно делать 8 января

В православный праздник сегодня у святых просят об избавлении от болезней, о ниспослании мудрости для близких, ведущих неправедную жизнь, а также помощи в укреплении семьи, воспитании детей.

В народе в этот день приглашали в гости и угощали кума с кумой - считалось, что это укрепит здоровье детей. Кум и кума приходили в дом к крестникам с куском мыла и полотенцем. Традиционно в этот день также провожают Рождественские святки и возвращаются к повседневным делам.

Кто отмечает день ангела 8 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.

По старому стилю день ангела у Александра, Дмитрия, Михаила, Марии, Ефима, Григория, Давида.

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