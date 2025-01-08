Сегодня, 8 января, отмечает День ангела огромное количество людей, которых стоит поздравить.

Именины или же День ангела - это важная дата в жизни каждого человека. Исторически так сложилось, что в течение года у одного человека может быть много таких праздничных дней.

У кого именины сегодня по новому календарю

Антон - с древнегреческого "рвущийся в бой". В то же время когда-то это было родовым именем патрициев Антониев. Антоны умеют привлекать людей, но свои переживания держат "за закрытыми дверями" и не делятся ими даже с близкими. Они обладают хорошей интуицией, широким кругозором и хорошей памятью. Такие мужчины справедливы и мужественны, а также из них получаются хорошие друзья. Чувствуя себя неуверенно может стать агрессивным и впасть в крайности. Зимние Антоны имеют сильный и бойцовский характер, они успешные и смелые. В то же время осенние - более трусливые, но все же способны преодолевать свои страхи.

Виктор - с латинского "победитель". На Русь оно пришло лишь в 12-14 веках. Долгое время оно не выходило за узкий круг церковных служителей.

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С детства Викторы доверчивы и отзывчивы. Они способны видеть в мире только хорошее, склонны к веселым авантюрам. С возрастом эти мужчины становятся более реалистичными, но любовь к авантюрам остается с ними до старости. Это очень терпеливые, жизнерадостные и трудолюбивые люди. С семьей Виктор мягкий и любит проводить время с родными.

Зимний Виктор отличается упрямством и аристократичностью, осенний - серьезностью и любопытством, летний - депрессивностью, а весенний - добротой и великодушием.

Владимир - имеет славянские корни. Во времена язычников оно звучало как Володимер, но после Крещения Руси изменилось на Владимира. Популярным имя стало во второй половине 19 века.

Обычно Владимиры интроверты. Эти мужчины могут становиться злыми, если их вывести из себя, но быстро успокаиваются. Они любознательны, всегда опрятны, но зависимы от мнения окружающих и стараются всем нравиться. Владимиры доброжелательные оптимисты, имеют развитую интуицию. Рожденные весной очень невнимательны и чувствительны, летние - застенчивы и имеют слабый характер, осенние - уравновешены и уверены.

Вольдемар - значение имени с древнегерманского "знаменитый властелин". Обычно эти люди имеют уникальный характер и внутренний мир. Они внушают доверие и хорошо хранят секреты.

Вольдемары трудолюбивые, целеустремленные, нежные и добрые. Они не способны предать и готовы бороться за свои цели до последнего. Однако есть у этих мужчин и недостатки - в зрелом возрасте они демонстрируют несдержанность и неспособность принимать людей такими, какие они есть. Их самокритичность и требовательность портит жизнь окружающим и им самим.

Георгий - с древнегреческого "земледелец". Начальная форма имени "Георгиос". На Руси оно появилось в 1030-х, когда князь Ярослав построил храмы одноименному великомученику.

Носители этого имени добрые, порядочные и честолюбивые люди. Несмотря на свою мягкость, они высокомерны, не терпят пренебрежения. Однако эти мужчины быстро забывают обиды и наказывают за них иронией, а не местью. Георгии дорожат дружбой, щедры, мужественны и не любят ложь.

Григорий - с греческого "тот, кто не спит". На Руси оно также было популярно, о чем свидетельствует много производных фамилий от этого имени. Григории решительные, заботливые и активные. Они любознательны, но их внимание легко распыляется.

Эти мужчины импульсивные максималисты и могут быть дерзкими. В жизни им важно иметь цель.

Евгений - это имя древнегреческого происхождения, которое означает "благородный". Обычно это благородные, интеллигентные и добрые люди. Они отличаются мечтательностью и высоким интеллектом. В то же время Евгении часто живут в вымышленной вселенной вместо реальной. Из-за этого они нередко становятся отстраненными. Это нерешительные и ранимые люди с острым умом, эрудицией и юмором.

Егор - это имя русского происхождения, которое образовалось от греческого Георгиос. Это решительные, энергичные, активные и практичные мужчины. Они демонстрируют независимость и неприступность, но такой респектабельные и аккуратные. Решения Егора четко просчитаны благодаря аналитическому уму и хорошей интуиции.

Обычно это стрессоустойчивые мужчины, которые быстро ориентируются в любой ситуации. Однако они имеют и недостатки, поскольку Егоры вспыльчивы, ворчливы, упрямы и злопамятны. Они могут увлечься алкоголем и пуститься во все тяжкие.

Омелян - это старое славянское имя. Мужчины с этим именем имеют много хороших качеств - они трудолюбивы, скромны и аккуратны. Легко справляются с грустью, прагматичны и рассудительны. Хотя они не пытаются сделать карьеру, успех сам притягивается к ним. У Омелянов много знакомых и друзей, поскольку они надежны и честны. В браке они показывают себя хорошо, но стоит слишком ограничивать их свободу.

Илья - имеет древнееврейское происхождение и означает "мой Бог Яхве". Носители этого имени сангвиники. Они коммуникабельны, веселые и беззаботные. Эти мужчины амбициозны, прагматичны и требовательны для себя, однако страдают из-за чрезмерной импульсивности. Илья любит путешествовать, заниматься хозяйством.

Эмиль - это латинское имя, которое трактуется как "никому не уступающий". Обычно эти мужчины интроверты. Они углублены в свои размышления и эмоциональны, способны взрываться в стрессовых ситуациях. Из них получаются хорошие друзья и женщины также не обделяют Эмилей вниманием. Спутницу для себя они выбирают тщательно, поскольку семья для них на первом месте.

Юлиан - это древнее греческое имя. Его носители мужественные, смелые и имеют мощную силу воли. Они любят путешествовать, ходить в гости и принимать близких дома. Несмотря на такой активный образ жизни Юлианы находят время для себя и отвлекаются от обыденности.

Жену эти мужчины ищут долго, поскольку они однолюбы и пытаются создать семью на всю жизнь.

Василиса - имеет древнегреческое происхождение и означает "царица". Женщины с этим именем спокойные, рассудительные, добрые и коммуникабельные. Они отличаются любознательностью и доброжелательностью.

Василисы трудолюбивы и ответственны. Из них получаются хорошие друзья и приятные собеседники.

День ангела по старому стилю

Василий - имеет древнегреческие корни и означает "царь". Первые упоминания этого имени восходят еще к пятому веку до нашей эры. На территорию Руси оно пришло вместе с Христианством - так даже назвали князя Владимира Ярославовича при крещении.

На Василия можно положиться, он хороший друг и открытый, добрый и жизнерадостный человек. Это умный человек с хорошей памятью. Василии очень осмотрительны и показывают себя с практической точки зрения в жизненных ситуациях. Они волевые, знают себе цену и могут быть несколько властными. Хотя этот человек часто является перфекционистом, в быту показывает демонстрирует неприхотливость. Из-за потакания своим слабостям может растратить себя.

Дмитрий - от греческого "Деметриос", что означает "посвященный Деметре", богине плодородия. Представители этого имени коммуникабельны и практичны, с гибким характером. Они бывают импульсивными, но по натуре не мстительны и обладают хорошей интуицией. Дмитрий прямолинейный, добрый, жизнелюбивый. Рожденные летом - слишком эмоциональны, зимой - амбициозны и с лидерскими качествами, осенью - практичны и рациональны, а весной - упрямы и непредсказуемы.

Ефим - имеет византийское происхождение, а на Русь пришло вместе с христианством. Это имя означает "благочестивый". Ефимы обладают противоречивыми чертами характера. Они умные, трудолюбивые, но недостаточно напористые. Носители этого имени доброжелательны, но эгоистичны. В то же время имеют хорошую память, хорошую интуицию и сентиментальную, нежную душу. Это творческие личности с артистическими способностями.

Константин - древнеримское имя, а в христианстве его носили видные деятели. Эти мужчины неординарные, экстраверты, с ними не бывает скучно. Они охотно помогают окружающим и рассудительно принимают решения. Кроме того, Константин целеустремленный, имеет очень высокую самооценку и очень благодарен за оказанную помощь.

Леонид - древнегреческое имя, производное от Леонидаса, что означает "сын льва". Оно идеально подходит для сильных личностей с мощным внутренним стержнем. Носители этого имени жизнерадостные оптимисты и настоящие дипломаты. К сожалению, судьба посылает Леонидам много испытаний, но мужчины с этим сильным именем легко преодолевают все преграды.

Михаил - из древнееврейского имени Микаэль, что означает "равный Богу".

Эти мужчины очень добрые, но легко обижаются. Несмотря на это, сразу пытаются уладить вину. Михаил активный, способен постоять за себя и имеет хорошее чувство юмора. Правда иногда оно переходит в едкую иронию. Эти мужчины никогда никому не завидуют, поскольку уверены в себе, артистичны и имеют приятный голос. Их отличает хорошая память и ум.

Николай - древнегреческое имя, которое также можно рассматривать как производное от древнерусского Никодим.

Главная черта характера этих мужчин это самообладание. Они очень спокойны и непоколебимы. В то же время это сопровождается такими противоречивыми чертами как энергичность и любовь, дружелюбие и надменность. Николай консервативен, склонен к самоанализу и имеет аналитический склад ума. Эти мужчины не любят ложь, интриги и критику. Они верные друзья, очень упрямые и самолюбивые люди.

Александр - имеет древнегреческие корни и означает "защитник". На Русь оно пришло еще до христианства.

Это интересные, целеустремленные люди с поразительной практичностью и настойчивостью. С ними не бывает скучно, а их фантазия не имеет границ. Александры очень хорошие друзья, верные семьянины. Эти мужчины привыкли командовать другими, и имюет самолюбие с детства. Иногда они могут быть вспыльчивыми, раздражительными и даже грубыми. Однако после этого раскаиваются и извиняются.

Августина - это редкое имя латинского происхождения, которое означает "божественная".

Эти женщины вырастают самоуверенными с завышенной самооценкой. Они любят общение, очень утонченные и изменчивые. Августины добрые, внимательные и тактичные. Чтобы достичь своих целей они не останавливаются ни перед чем.

Агриппина - необычное древнегреческое имя, которое пошло от мужского аналога. Имеет интересное значение, которое можно перевести как "дикая лошадь".

Это независимые женщины, которые любят приключения и победы. Им нужно чаще расслабляться и заниматься собой, не погружаясь в привычные обязанности. В детстве это нежная девушка, которая жаждет внимания.

Анфиса - это имя имеет древнегреческое имя, которое можно толковать как "цветущая". Эти женщины имеют значительное самолюбие и их даже можно назвать "нарциссами". Это хитрые бестии, которые готовы "идти по головам", и не стоит стоять у них на пути. В то же время Анфиса очень коммуникабельна, рассудительна и имеет много поклонников.

Мария - происходит от древнееврейского имени Мириам, которое имеет много разных значений, в частности, "упрямая" и "любимая". В православии трактуют как "госпожа". Женщины с этим именем добрые и сочувствующие. Они отличаются искренним и теплым характером. В то же время Марии очень умные, неконфликтные и способны защищать свою семью и близких.

Именины - это важный праздник, который не стоит игнорировать.

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