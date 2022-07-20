Казанская икона Божьей Матери изгоняет болезни, направляет на верный путь и оберегает детей.

21 июля в церковном календаре почитается Казанская икона Божьей Матери. Этот образ совершал много чудес и считается одной из самых сильных икон Богородицы. В посвященный иконе день можно прочесть молитву Деве Марии и изложить в ней свою просьбу.

Молиться Казанской Божьей Матери нужно от чистого сердца и с добрыми помыслами. Ни в коем случае нельзя желать кому-то зла в молитве. Перед произнесением молитвы прочтите текст несколько раз, чтобы не запинаться. Молиться можно как дома, так и в церкви.

Сильная молитва Казанской Божьей Матери о благословении и защите

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя. Являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Казанской Божьей Матери о замужестве

Пресвятая Божья Матерь Казанская, чту и прославляю я твою икону и всех святых, прося великодушной помощи у них. Да возрадуюсь я рядом с человеком блаженным, а не завистливым и сокрушенным. Ниспошли мне замужество верное, когда нет ни ссор, ни упреков, ни измен, ни греховных пороков. Подари мне счастье семейное, детей изумленных и православием святым обожествленных.

Не позволь нам верой поступиться и в злейших врагов превратиться. Отведи неурядицы страшные и болезни ужасные. Защити от сатанинского обмана и плотского бесстыдного дурмана. Когда трудности внезапно нагрянут, пусть друзья вовек не отпрянут. Ангел-хранитель возьмет под крыло, и вновь станет в доме тепло. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

Молитва Казанской Божьей Матери о здоровье и исцелении

О, Пресвятая Госпожа Небесная Владычица Пресвятая Богородица! Припадаю я, Раба Божья (имя) со страхом, искренней верой и безграничной любовью перед сильной иконою Твоею. Молю Тебя, не отвернись от меня, услышь мольбу мою, как слышишь всех страждущих прибегающих к Тебе за помощью. Умоли Всемилосердного и Всемогущего Господа и Спасителя нашего сохранить мир церкви святой от неверия, раскола и ереси.

Только на Тебя надежду имею и верю в твою силу и милость. Избавь всех нас искренне верующих, Тебе молящихся от грехопадений, от наветов недобрых и злых людей, от всякой скверны, от искушений, закрой души наши от бед и скорбей, защити нас от напрасной смерти без покаяния. Даруй нам, Пресвятая Богородица, крепость духа и смирение сердца, пусть наши мысли и действия будут чистыми. Молим о покаянии и стремимся под Твоим перстом защитным и указующим путь праведный все ошибки, сделанные по неразумению своему исправить. Молим и благодарим Тебя за милость Твою, за надежду обрести спокойствие земное и получить надежду на Царство Небесное после смерти. Аминь.

Молитва Казанской Божьей Матери о благополучии детей

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

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