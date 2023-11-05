Народный праздник 6 ноября известен под названиями Павел Ледостав, Павел и Лука, Скорбящая Божья Мать, Светец.

Православная церковь Украины 6 ноября по новому стилю чтит память святого Константинопольского архиепископа Павла Исповедника, преподобного Луку из Киево-Печерских пещер и мучениц Александры, Клавдии, Ефросинии и Матроны. По старому стилю церковь 6 ноября день чтит икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость".

В давние времена зимы были ранними, а в ноябре часто лежал первый снег. Реки уже покрывались первым тонким льдом. Наши предки верили, что появившийся в праздник 6 ноября лёд пролежит до начала весны. Рыбаки готовились к подледной рыбалке - осматривали и чинили снасти, доставали ледорубы. В Павлов день у рыбаков будет хороший и вкусный улов.

В народный праздник 6 ноября наши предки обращались к иконе Богородицы "Радость скорбящих" или любому другому святому образу Богоматери. Люди верили, что Божья Матерь каждому верующему принесет успокоение, исцеление от болезней и помощь в трудной жизненной ситуации. Только после молитвы делали остальные дела.

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Этот народный праздник издавна считается удачным для рукоделия. В давние времена люди верили, что Богородица благословит умелых рукодельниц. День посвящали вышивке, прядению и ткачеству. В этот период начинало рано темнеть, поэтому женщины для освещения работы использовали светец и лучину.

Дата 6 ноября издавна считается удачной для избавления от вредителей в доме и хозяйственных постройках. Мужчины в этот день окуривали погреба полынью или серной шашкой.

6 ноября - знак Зодиака

Рожденный 6 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. По характеру именинники этого дня очень прямолинейные и искренние. Всегда стараются отвечать взаимностью окружающим. Обладают хорошим чувством юмора, не обижаются на шутки и оптимистичны по натуре. Самым большим недостатком именинников 6 ноября является отсутствие силы воли и самоконтроля.

Что нельзя делать 6 ноября

Нельзя в этот день начинать новые дела, заниматься тяжелым физическим трудом, браться за долгосрочные и масштабные проекты.

Неудачный день для финансовых дел. Нельзя совершать крупные покупки, делать ставки и играть в азартные игры, вкладывать личные деньги в бизнес. Запрещено давать деньги взаймы и брать кредиты, иначе финансовая ситуация сильно ухудшится.

Незамужним девушкам не стоит проводить весь день в одиночестве, иначе будет трудно найти жениха.

Категорически запрещено в этот день давать обещания, которые не сможете выполнить.

Приметы погоды 6 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Сверчки и цикады поют по вечерам - к потеплению.

Вороны собираются в большие стаи - к раннему снегопаду в этом году.

У белок шерсть потемнела - близится похолодание.

Если появилось много синичек, то зима будет ранней.

Снегопад 6 ноября предвещает снежную зиму.

Если ветра нет, то скоро похолодает.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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