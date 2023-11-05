Православная церковь Украины 6 ноября по новому стилю чтит память святого Константинопольского архиепископа Павла Исповедника, преподобного Луку из Киево-Печерских пещер и мучениц Александры, Клавдии, Ефросинии и Матроны. По старому стилю церковь 6 ноября день чтит икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость".
В давние времена зимы были ранними, а в ноябре часто лежал первый снег. Реки уже покрывались первым тонким льдом. Наши предки верили, что появившийся в праздник 6 ноября лёд пролежит до начала весны. Рыбаки готовились к подледной рыбалке - осматривали и чинили снасти, доставали ледорубы. В Павлов день у рыбаков будет хороший и вкусный улов.
В народный праздник 6 ноября наши предки обращались к иконе Богородицы "Радость скорбящих" или любому другому святому образу Богоматери. Люди верили, что Божья Матерь каждому верующему принесет успокоение, исцеление от болезней и помощь в трудной жизненной ситуации. Только после молитвы делали остальные дела.
Этот народный праздник издавна считается удачным для рукоделия. В давние времена люди верили, что Богородица благословит умелых рукодельниц. День посвящали вышивке, прядению и ткачеству. В этот период начинало рано темнеть, поэтому женщины для освещения работы использовали светец и лучину.
Дата 6 ноября издавна считается удачной для избавления от вредителей в доме и хозяйственных постройках. Мужчины в этот день окуривали погреба полынью или серной шашкой.
6 ноября - знак Зодиака
Рожденный 6 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. По характеру именинники этого дня очень прямолинейные и искренние. Всегда стараются отвечать взаимностью окружающим. Обладают хорошим чувством юмора, не обижаются на шутки и оптимистичны по натуре. Самым большим недостатком именинников 6 ноября является отсутствие силы воли и самоконтроля.
Что нельзя делать 6 ноября
Нельзя в этот день начинать новые дела, заниматься тяжелым физическим трудом, браться за долгосрочные и масштабные проекты.
Неудачный день для финансовых дел. Нельзя совершать крупные покупки, делать ставки и играть в азартные игры, вкладывать личные деньги в бизнес. Запрещено давать деньги взаймы и брать кредиты, иначе финансовая ситуация сильно ухудшится.
Незамужним девушкам не стоит проводить весь день в одиночестве, иначе будет трудно найти жениха.
Категорически запрещено в этот день давать обещания, которые не сможете выполнить.
Приметы погоды 6 ноября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Сверчки и цикады поют по вечерам - к потеплению.
- Вороны собираются в большие стаи - к раннему снегопаду в этом году.
- У белок шерсть потемнела - близится похолодание.
- Если появилось много синичек, то зима будет ранней.
- Снегопад 6 ноября предвещает снежную зиму.
- Если ветра нет, то скоро похолодает.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.