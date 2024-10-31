Народный праздник 31 октября известен под названиями Спиридон и Никодим, Юровая, Лука Голодный, Луков день.

Наши предки в последний день октября ходили на охоту и рыбалку, а также занимались творчеством. Мы рассказали всё, что нужно знать о дате 31 октября - какой сегодня праздник отмечают украинцы и что запрещено делать.

Какой праздник 31 октября отмечают в Украине

По новому церковному календарю православные верующие сегодня вспоминают преподобных Спиридона, Никодима и Мавру. А по старому стилю чествуют апостола и евангелиста Луку. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник 31 октября отмечают христиане.

Апостол Лука считается покровителем иконописцев и всех художников. Сегодняшний день считается очень удачным для рисования и вообще любого творчества. Произведения искусства получатся долговечными и аккуратными.

Видео дня

В праздник сегодня крестьяне заканчивали сбор ярового лука и посадку озимый. Согласно приметам, этот овощ сегодня особенно полезен. Для хорошего самочувствия нужно откусить немного сырой луковицы.

Этот праздник удачный для рыбалки, охоты и сбора грибов. Наши предки выходили на промысел ранним утром. Люди верили, что для хорошей добычи важно уважать природу и задобрить лешего.

Кто родился 31 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру ответственные и упрямые, всегда держат слово. Никогда не отступают от своей цели. Надолго запоминают и добро, и обиды. Склонны к поспешным выводам и максимализму.

Что нельзя делать 31 октября

Не стоит пить спиртное, иначе появятся проблемы с желудком.

Праздник 31 октября не подходит для трудоустройства, смены работы и найма сотрудников.

Строго запрещено вредить природе - оставлять мусор, топтать траву, дразнить и обижать животных, выливать отходы в водоемы. Нарушители этого запрета навлекут на себя большие неприятности.

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