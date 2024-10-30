Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 31 октября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

31 октября по новому церковному календарю вспоминают святых Никодима и Спиридона Киево-Печерских, а также святого праведного Петра (Калнышевского) Многострадального. О традициях и приметах 31 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 31 октября по новому церковному календарю (13 ноября по старому) - день памяти Никодима и Спиридона Печерских, которые вошли в историю как проповедники христианства, а также святого Петра Многострадального, выдающегося украинского государственного, культурного и религиозного деятеля, кошевого атамана Войска Запорожского Низового.

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Никодим и Спиридон жили в XII веке и прославились тем, что провели 30 лет в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Там они занимались выпеканием просфор - небольшой круглый хлеб для верующих, который раздают в храмах.

О святом Никодиме известно мало: он долгие годы был сподвижником Спиридона, учился у него печь просфоры. Так же, как и Спиридон, вел строгую жизнь и молился с утра до вечера.

О Спиридоне Печерском ходят легенды. Предание гласит, что однажды печь, в которой готовили, и пол вокруг нее загорелись - случись пожар, уничтожил бы немало. Но Спиридон не дал этому произойти: он накрыл пламя своей одеждой, которая на диво не загорелась, а затем полил все водой и потушил огонь. Сам он также остался невредим. После этого случая Спиридона и Никодима стали считать хранителями от пожара. Кроме этого, святой Спиридон был наделен способностью к чудотворению. Оба монаха прожили до старости, а их мощи находятся там же, в Ближних пещерах.

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Святой праведный Петр Калнышевский - выдающийся украинский государственный, культурный и религиозный деятель, кошевой атаман Войска Запорожского Низового, кавалер ордена Андрея Первозванного и политический узник Российской империи.

Родился Петр в 1690 году, (по другим данным - в 1691-м) в с. Пустовойтовка (сейчас - Роменский район Сумской области). По преданию, еще 8-летним мальчиком он попал на Сечь. Был чрезвычайно умным, смелым, служил сначала военным есаулом, затем судьей Войска Запорожского Низового. В 1762 году казаки избрали его кошевым атаманом, но в том же году, после того, как он встретился в Москве с Екатериной II, та отстранила его от должности. Через три года казаки, вопреки царской воле, снова избрали его Кошевым и переизбирали на эту должность в течение 10 лет (пока Войско Запорожское Низовое не было аннексировано в 1775-м).

За союзничество в русско-турецкой войне 1768-1774 годов Войско Запорожское получило благодарность от царицы, а Кошевой в возрасте 80 лет стал кавалером высшего ордена Российской империи - Андрея Первозванного, ему также присвоили воинский чин генерал-поручика Российской армии.

Во времена своего атаманства Петр Калнышевский отстаивал владения и территориальные права Запорожья, заботился о распространении земледелия, торговли, заселении запорожских земель. Также Петр усиливал свою власть и ограничивал права старшин и казацкой рады. Был человеком верующим - на его средства построена церковь святой Троицы в с. Пустовойтовка, храм Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ромны, Свято-Николаевская церковь в г. Смела, куплено много церковной литературы, также кошевой финансировал немало школ. В 1768 году на Сечи вспыхнул казачий бунт - казаки выступили из-за ухудшения своего положения, что было следствием политики власти Российской империи, но Калнышевский подавил восстание.

В 1775 году князь Потемкин выступил на заседании правительства с проектом уничтожения Запорожской Сечи. 100-тысячное войско генерал-поручика Петра Текелия, возвращавшись с войны с Османской империей, обступило Сечь - в это время Войско Запорожское еще с этой войны не вернулось. Калнышевский не имел сил защищаться и сдался без боя - россияне разграбили военную казну, припасы, архив, церковь. Калнышевского арестовали и по предложению Потемкина пожизненно сослали в Соловецкий монастырь - без отпусков, с запретом переписки, общения с другими. Екатерина II издала манифест, которым объявила, "что нѣтъ теперь болѣе Сѣчи Запорожской въ политическомъ ея уродствѣ (рос)".

В Соловецком монастыре Петра Калнышевского содержали в каземате №15, в сутки выделяли 1 рубль (в 40 раз больше, чем другим узникам). Но он их экономил - отремонтировал свой каземат и уже в конце жизни купил Евангелие стоимостью 2435 рублей, которое подарил монастырю. За все время пребывания в тюрьме он одичал и потерял зрение, имел большие ногти, длинную бороду, а одежда на нем распалась на лохмотья и сваливалась с плеч. Указом нового императора Александра в 1801 г. Петро Калнышевский был помилован. Тогда ему шел 111 год, поэтому он остался монахом в монастыре. Умер Петр Калнышевский на 113-м году жизни 31 октября, похоронен на главном дворе Соловецкого монастыря перед Преображенским собором. Могила кошевого не сохранилась, лишь на паперти Спасо-Преображенского собора есть могильная плита с текстом.

Петр Калнышевский был канонизирован украинской церковью в 2008 году как Петр Многострадальный.

Какой церковный праздник 31 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти апостола и евангелиста Луки. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 31 октября

По приметам дня судят, какими будут погода и зима:

ночью небо в тучах - жди дождя;

птицы сидят нахохлившись с самого утра - к затяжной непогоде;

снег с утра - зима будет нескоро и теплой.

В народе 31 октября - праздник Никодимов день. В это время в старину обычно переводили кур в более теплые курятники - в обычных им было уже холодно.

Что нельзя делать сегодня, 30 октября

В церковный праздник 30 октября, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор и сквернословия, сплетен и клеветы, осуждения, жадности, зависти, мести и лени. Не следует отказывать в помощи просящим.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: давать и брать деньги в долг, лениться и разговаривать с незнакомцами.

Что можно делать 31 октября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к cвятым Спиридону и Никодиму Печерскому - о защите дома от пожаров, а также болезней, нищеты и семейных неурядиц. У святого Петра просят, чтобы он помолился за нас грешных, испросил у Бога любви к добродетели и мира на нашу землю.

В народе 31 октября готовят блюда из курицы - считается, что если съесть кусочек курицы в этот день, то беда обойдет стороной.

Кто отмечает день ангела 31 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Пантелеймон, Пантелей, Петр, Сергей, Устин, Федор, Федора.

По старому стилю день ангела у Иосифа, Давида, Николая, Гавриила, Ивана, Сергея, Юлиана, Елизаветы, Леонтия, Андрея.

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