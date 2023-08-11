11 августа православная церковь отмечается Рождество Николая Чудотворца - праздник, посвященный рождению одного из наиболее уважаемых в Украине святых. 11 августа - это дата по старому юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю торжество выпадает на 29 июля.
У святого Николая есть ещё два праздника. 19 декабря (6 декабря по новому стилю) отмечают день смерти святого, а 22 мая (9 мая по новому стилю) - перенесение его мощей в город Бари, где они хранятся до сих пор.
Мы собрали самые красивые картинки на Рождество Николая Чудотворца и поздравления, которыми можно порадовать верующих близких.
Рождество Николая Чудотворца - история праздника
В эту дату верующие отмечают рождение Николая Чудотворца в провинции Ликии в Римской Империи, которая в наше время находится на территории Турции. Считается, что святой родился в 258 году, хотя некоторые историки эту дату оспаривают. Родителя Николая были богатыми людьми и праведными христианами. Он учился у них Святому Письму, после их смерти раздал бедным всё имущество и стал вести аскетичный образ жизни.
11 августа Рождество Николая Чудотворца - поздравления
Николая Чудотворца
В день прекрасный прославляем,
Покровительства святого
Вам сердечно я желаю.
Пусть услышит просьбу вашу
И поможет вам всегда,
Веры крепкой вам желаю,
Не сдаваться никогда.
***
В день Рождества Николая Чудотворца
Желаю в сердце света и добра.
Пусть будет жизнь отныне
Событиями чудесными наполнена.
Пусть будет мир Ваш полон
Здоровьем, счастьем и теплом.
Пусть будет он огромен,
Наполненный уютным воздухом.
***
С днём Николая Чудотворца
Вас душевно поздравляю!
Пожелать хочу терпенья,
Доброты и примиренья,
Не гордыни, а смиренья,
Благодарного решенья,
К вере истинной стремленья!
***
Николая Чудотворца
Нынче Рождество настало.
Благодать к нам с неба льётся,
Даря сил душе немало.
Пусть же Николай здоровьем
Тебя щедро одаряет.
И всегда будет с тобою,
От невзгод оберегая.
***
С Рождеством тебя святым
Николая Чудотворца!
Будь ты добрым и простым,
И тогда на небе солнце
Засияет для тебя
В сотню раз еще сильнее.
Счастлив будь, живи, любя!
Нет пути, поверь, вернее!
***
На рождество святителя Николы
Тебе хочу я пожелать добра,
Пусть силой чудотворною своею
Он защитит тебя от всякого греха.
Пусть дом согреет чистою любовью,
Огнем свечи прогонит зло и тьму,
Ты в рождество святого Чудотворца
С простой молитвой обратись к нему.
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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Хочу пожелать милосердия и доброты души, светлой радости в доме и больших надежд, благих деяний и отрады, отзывчивости и крепкой любви, великого почтения и миролюбия.
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В Рождество святителя Николая Чудотворца поздравляю всех верующих и прихожан и хочу пожелать верить в чудо земное, в Божие благословение, в природную целительность и человеческое добродушие и искренность!
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В этот августовский праздник великий - день святителя Николая Чудотворца - хочу пожелать вам достатка и блага, надежды и радости, уважения и справедливости, понимания и искренности. Пусть Бог одарит родных здоровьем, ваш дом - теплом и семейным счастьем, а сердце - любовью и добротой.
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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца и желаю каждый день в своей жизни наблюдать невероятное волшебство, каждый час посвящать доброму и важному делу, каждую минуту верить в чудо, каждый миг ощущать истинное счастье и любовь близких людей.