Рождество Николая Чудотворца отмечают ежегодно 11 августа.

11 августа православная церковь отмечается Рождество Николая Чудотворца - праздник, посвященный рождению одного из наиболее уважаемых в Украине святых. 11 августа - это дата по старому юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю торжество выпадает на 29 июля.

У святого Николая есть ещё два праздника. 19 декабря (6 декабря по новому стилю) отмечают день смерти святого, а 22 мая (9 мая по новому стилю) - перенесение его мощей в город Бари, где они хранятся до сих пор.

Мы собрали самые красивые картинки на Рождество Николая Чудотворца и поздравления, которыми можно порадовать верующих близких.

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Рождество Николая Чудотворца - история праздника

В эту дату верующие отмечают рождение Николая Чудотворца в провинции Ликии в Римской Империи, которая в наше время находится на территории Турции. Считается, что святой родился в 258 году, хотя некоторые историки эту дату оспаривают. Родителя Николая были богатыми людьми и праведными христианами. Он учился у них Святому Письму, после их смерти раздал бедным всё имущество и стал вести аскетичный образ жизни.

11 августа Рождество Николая Чудотворца - поздравления

Николая Чудотворца

В день прекрасный прославляем,

Покровительства святого

Вам сердечно я желаю.

Пусть услышит просьбу вашу

И поможет вам всегда,

Веры крепкой вам желаю,

Не сдаваться никогда.

***

В день Рождества Николая Чудотворца

Желаю в сердце света и добра.

Пусть будет жизнь отныне

Событиями чудесными наполнена.

Пусть будет мир Ваш полон

Здоровьем, счастьем и теплом.

Пусть будет он огромен,

Наполненный уютным воздухом.

***

С днём Николая Чудотворца

Вас душевно поздравляю!

Пожелать хочу терпенья,

Доброты и примиренья,

Не гордыни, а смиренья,

Благодарного решенья,

К вере истинной стремленья!

***

Николая Чудотворца

Нынче Рождество настало.

Благодать к нам с неба льётся,

Даря сил душе немало.

Пусть же Николай здоровьем

Тебя щедро одаряет.

И всегда будет с тобою,

От невзгод оберегая.

***

С Рождеством тебя святым

Николая Чудотворца!

Будь ты добрым и простым,

И тогда на небе солнце

Засияет для тебя

В сотню раз еще сильнее.

Счастлив будь, живи, любя!

Нет пути, поверь, вернее!

***

На рождество святителя Николы

Тебе хочу я пожелать добра,

Пусть силой чудотворною своею

Он защитит тебя от всякого греха.

Пусть дом согреет чистою любовью,

Огнем свечи прогонит зло и тьму,

Ты в рождество святого Чудотворца

С простой молитвой обратись к нему.

***

Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Хочу пожелать милосердия и доброты души, светлой радости в доме и больших надежд, благих деяний и отрады, отзывчивости и крепкой любви, великого почтения и миролюбия.

***

В Рождество святителя Николая Чудотворца поздравляю всех верующих и прихожан и хочу пожелать верить в чудо земное, в Божие благословение, в природную целительность и человеческое добродушие и искренность!

***

В этот августовский праздник великий - день святителя Николая Чудотворца - хочу пожелать вам достатка и блага, надежды и радости, уважения и справедливости, понимания и искренности. Пусть Бог одарит родных здоровьем, ваш дом - теплом и семейным счастьем, а сердце - любовью и добротой.

***

Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца и желаю каждый день в своей жизни наблюдать невероятное волшебство, каждый час посвящать доброму и важному делу, каждую минуту верить в чудо, каждый миг ощущать истинное счастье и любовь близких людей.

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