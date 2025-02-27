День ангела в Украине отмечают по церковному календарю старого и нового стиля. Не забудьте поздравить близких, если их имя есть в списке именинников.
Именинники по новому церковному календарю
Празднуют именины сегодня только мужчины.
Макар - мужчина с этим именем стойкий, собранный и спокойный. Их сильные стороны твердость и рассудительность. В своих делах руководствуются тонким расчетом.
Михаил (также по старому стилю) - сильный и мужественный мужчина, дружба с которым настоящий подарок судьбы. Хорошее чувство юмора Михаила легко сглаживает все его недостатки.
Петр - авторитарный, темпераментный, но нежный и не жадный мужчина. Он не слушает чужие советы и всегда сам принимает решения.
Степан - имеет незаурядный и сильный характер. Этот человек не умеет хитрить или интриговать, добрый и не держит зла на других.
Тимофей - рациональные и рассудительные мужчины. Они все держат в себе, а потому их близкие могут даже не догадываться о каких-то проблемах.
Юлиан - с детства очень талантливые мужчины, смелые и мужественные. Люди с этим именем имеют мощную силу воли, но не слишком часто ею пользуются.
Яков - решительные, волевые, терпеливые и храбрые мужчины. Им присущи трудолюбие, изобретательность и оптимизм.
Кто празднует именины сегодня по старому календарю
Кирилл - мужчины с этим именем противоречивы, честолюбивы, талантливы и любознательны. Всегда имеют респектабельный вид.
Георгий - шутливые, великодушные, мужественные и щедрые мужчины. Надменные молчуны, с которыми приятно дружить.
Константин - значение имени "стойкий". Доброжелательные, неординарные и импульсивные мужчины. Прежде чем принять какое-то решение они просчитывают все возможные варианты исхода.