С именинами не забудьте поздравить Макара, Михаила и других.

День ангела в Украине отмечают по церковному календарю старого и нового стиля. Не забудьте поздравить близких, если их имя есть в списке именинников.

Именинники по новому церковному календарю

Празднуют именины сегодня только мужчины.

Макар - мужчина с этим именем стойкий, собранный и спокойный. Их сильные стороны твердость и рассудительность. В своих делах руководствуются тонким расчетом.

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Михаил (также по старому стилю) - сильный и мужественный мужчина, дружба с которым настоящий подарок судьбы. Хорошее чувство юмора Михаила легко сглаживает все его недостатки.

Петр - авторитарный, темпераментный, но нежный и не жадный мужчина. Он не слушает чужие советы и всегда сам принимает решения.

Степан - имеет незаурядный и сильный характер. Этот человек не умеет хитрить или интриговать, добрый и не держит зла на других.

Тимофей - рациональные и рассудительные мужчины. Они все держат в себе, а потому их близкие могут даже не догадываться о каких-то проблемах.

Юлиан - с детства очень талантливые мужчины, смелые и мужественные. Люди с этим именем имеют мощную силу воли, но не слишком часто ею пользуются.

Яков - решительные, волевые, терпеливые и храбрые мужчины. Им присущи трудолюбие, изобретательность и оптимизм.

Кто празднует именины сегодня по старому календарю

Кирилл - мужчины с этим именем противоречивы, честолюбивы, талантливы и любознательны. Всегда имеют респектабельный вид.

Георгий - шутливые, великодушные, мужественные и щедрые мужчины. Надменные молчуны, с которыми приятно дружить.

Константин - значение имени "стойкий". Доброжелательные, неординарные и импульсивные мужчины. Прежде чем принять какое-то решение они просчитывают все возможные варианты исхода.

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