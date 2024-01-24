Народный праздник 25 января известен под названиями Григорьев день, Григорий-весноуказатель, Григорий Богослов, Татьянин день.

Православная церковь Украины 25 января по новому стилю чтит память святого Григория Богослова. По старому стилю 25 января почитали святую мученицу Татьяну Римскую.

В народный праздник 25 января полагалось совершать добрые поступки. Люди верили, что сделанное в эту дату добро позднее вернется к человеку в двойном размере. Поэтому в эту дату отдавали ненужные вещи беднякам, делали пожертвования и в целом безвозмездно помогали близким. Однако о сделанном 25 января добре рассказывать никому нельзя, иначе святой Григорий накажет хвастунов.

25 января издавна считается удачной датой для одиноких людей. У них в этот день очень хороший шанс найти пару, особенно если совершать добрые поступки. А для того, чтобы завоевать возлюбленного или возлюбленную, в этот народный праздник нужно сделать для любимого человека что-то хорошее безвозмездно.

Видео дня

Всё сказанное в праздник 25 января может сбыться, поэтому будьте очень осторожны, когда произносите желания или проклятия.

По старому стилю в эту дату отмечался Татьянин день. Дети в этот праздник катались на санях, а молодые люди сватались к возлюбленным. Женщины пекли большой каравай в форме солнца, кусочки которого раздавали всем родным. Верили, что такая выпечка привлечет солнечное тепло и ускорит наступление весны.

25 января - очень удачный день для решения любых денежных вопросов. В эту дату хорошо проходит торговля и любые продажи, а купленные вещи долго радуют.

25 января - знак Зодиака

Рожденный 25 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня имеют уверенный, лидерский характер. Они отличаются упорством в достижении своих целей и не обращают внимание на завистников и недоброжелателей. Рожденные 25 января люди очень надежные и верные друзья. Их главным недостатком является непостоянство.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя хвастаться своими делами и финансовым положением, гордиться, распускать слухи о себе. 25 января стоит быть скромнее, чтобы избежать беды.

Стричь волосы, бриться и обрезать ногти в этот день - к проблемам с желудком.

Запрещено плевать себе под ноги, иначе в будущем поездки будут несчастливыми.

Не стоит много болтать, сплетничать и говорить попусту в этот день. Также стоит с большой осторожностью загадывать желания, поскольку они могут сбыться совсем не так, как вы ожидаете.

Никому не рассказывайте о своих грехах, сожалениях и недобрых поступках, чтобы не накликать на себя ещё большую беду.

Приметы погоды 25 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если ночью ярко мерцают звезды, то весна в этом году будет ранней. Также о ранней весне свидетельствует снежная погода и метель.

Если намело большие сугробы снега, то в этом году будет богатый урожай зерна.

Южный ветер подул - к малоурожайному лету.

Снег, который выпал 25 января, не растает до самого марта.

Пение синичек слышно - к похолоданию.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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