Народный праздник 24 ноября известен под названиями Катерина Санница, Катеринин день, Федор Студит, Федор Мороз.

Наши предки 24 ноября занимались гаданиями и катались на санях. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают в Украине, что запрещено делать и какие есть приметы о погоде.

Что отмечаем 24 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят мученицу Августу, великомученицу Екатерину Александрийскую и преподобного Меркурия Черниговского. По старому стилю вспоминают преподобного Феодора Студита. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 24 ноября отмечают христиане.

В давние времена в эту дату почти всегда лежал снег. Погода не отличалась от зимней. Наши предки открывали санный путь и заканчивали все сельскохозяйственные работы. 24 ноября ездили на ярмарки, чтобы закупиться дровами и теплыми вещами.

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Украинцы отмечали день Екатерины с большим размахом - катались на санках, играли в снежки. Влюбленные пары старались прокатиться на одних санях и вообще провести день вместе, чтобы их любовь была крепкой.

Этот праздник любила молодежь, особенно незамужние девушки. Молодые люди играли, веселились и пели песни. Вечером подруги собирались вместе и гадали на суженых. Популярным было гадание на вишневой ветке, которую ставили в емкость с водой. Если ветка зацветет до Рождества, то в следующем году девушка выйдет замуж.

Святая Екатерина считается покровительницей брака, семьи, детей. Мученице молятся о семейном счастье, согласии между супругами, рождении здоровых детей.

Женщины в праздник сегодня выпекали домашний хлеб и лепили вареники вручную. По приметам, изделия из теста сегодня приносят крепкое здоровье и благополучие.

Кто родился 24 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Стрелец. Именинники этого дня творческие, работящие, упорные в труде. Имеют высокие требования к себе и к близким. Не любят лентяев и пессимистов. Рожденные 24 ноября люди вдохновляют других и воплощают в жизнь смелые идеи.

Что нельзя делать 24 ноября

Под запретом сегодня тяжелый физический труд, строительство, ремонт, уборка и стирка.

Влюбленным парам категорически запрещено ссориться и спорить даже по пустякам. Правоту вы не докажите, но отношения испортите.

Нельзя есть и пить из посуды с трещинами.

Праздник 24 ноября считается несчастливым для венчания, брака, свиданий и прочих романтических дел.

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