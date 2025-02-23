Среди именинников Михаил, Анна, Валентина и другие.

День ангела - это теплый, духовный праздник, который отмечают христиане в честь своих святых тезок. По этому случаю можно помолиться, сходить в храм на службу или отправить близким открытку с поздравлением, если именинник не вы.

Кто празднует именины сегодня по новому календарю

Демьян - представители этого имени любознательные и общительные, надежные, энергичные и честолюбивые люди. Они артистичны, добродушны и имеют хорошее чувство юмора.

Иван (также по старому стилю) - вспыльчивый, спонтанный человек со специфическим характером. Он готов брать на себя ответственность за свои дела.

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Клим - значение имени "миролюбивый". Склонный к точным наукам, целеустремленный, сосредоточенный и настойчивый человек. Часто бывает молчаливым и сосредоточенным на результате.

Кузьма - справедливый, смелый, решительный и пунктуальный человек. У него хорошее чувство юмора и умение приспосабливаться к обстоятельствам.

Михаил - представители этого имени легкие на подъем, общительные, но настоящие аналитики.

Матрона - эта женщина уравновешенная, терпеливая и спокойная. Ей стоит заниматься физической активностью, чтобы поддержать свой иммунитет.

Николай - мужчины с этим именем честные, бескорыстные, ненавидят несправедливость и ложь. Они хорошие собеседники с развитым чувством юмора.

Александр - этот мужчина поражает своей целеустремленностью. Он практичный, настойчивый, упорный.

Алексей - носитель этого имени сложен для понимания и часто идет на сомнительные поступки. Он упрямый, эгоцентричный и честолюбивый.

Сергей - эти мужчины доверчивы, настойчивы и тверды. В то же время они рассудительны, редко доводят дело до конца.

Ян - настоящий оптимист, интеллигентный, образованный. Толерантность и терпеливость его сильные стороны.

Именинники по старому стилю

Именины 23 января по старому православному календарю празднуют мужчины и женщины из списка ниже.

Антон - мужчины с этим именем сильные, волевые, смелые и простые в общении, имеют легкий характер.

Аркадий - любознательные, жизнерадостные, энергичные и уверенные в себе люди. Они остроумные, привлекательные и веселые.

Валентина - женщины с этим именем добрые, дружелюбные и сочувствующие. С возрастом становятся все более щедрыми и жертвенными, очень терпеливыми.

Василий - представители этого имени открыты, уравновешены и склонны к мизантропии. Они любознательны и любят новизну.

Галина - настойчивая, жизнерадостная, и невероятно работоспособная женщина. Она легко располагает людей к себе без лишних усилий.

Анна - артистичная и талантливая леди. В своих начинаниях достигает невероятных успехов и триумфов. Имеет обостренное чувство справедливости.

Геннадий - эти мужчины искусные манипуляторы, оптимистичные, но суетливые и необязательные.

Григорий - этот мужчины решительный, заботливый и убедительный. Ему сложно сосредотачиваться на одном деле, из-за чего часто оставляет их на не выполненными.

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