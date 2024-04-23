23 апреля отмечается День свиданий под луной и Международный день ковыряния в носу.

Праздник 23 апреля - День немецкого пива, День кактусовода, Всемирный день книги и авторского права, Международный день английского языка, День "Воспользуйся шансом", Международный день создателя, Всемирный день лабораторий, День испанского языка в ООН. 23 апреля - 113-й день года (114-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 252 дня.

Какой сегодня праздник отмечают в мире - список

23 апреля каждая страна встречает свое особенное национальное торжество. Во всех государствах это разные памятные даты, предлагаем ознакомиться с несколькими из них:

День Шекспира, Всемирная ночь книги - Великобритания.

День обмена розами и книгами - Финляндия.

День книги - Канада.

День перца - Бермудские острова.

День пикника, День вишневого чизкейка, День потерянных собак, День кинотеатра - США.

День влюбленных, День святого Георгия, День Кастилии и Леона - Испания.

День языка - Колумбия.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране эта дата примечательна профессиональным торжеством для тех, кто помогает людям чувствовать себя лучше. 23 апреля праздник - День психолога в Украине.

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Памятные события в истории 23 апреля

215 до н. э. - на Капитолийском холме в Риме воздвигнут Храм Венеры.

303 - по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.

1597 - состоялась премьера спектакля по пьесе Шекспира "Виндзорские проказницы", на которой присутствовала английская королева Елизавета I.

1896 - в Нью-Йорке прошёл первый в Америке киносеанс.

1907 - Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

1913 - спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

1928 - Верховный суд Канады постановил, что женщины не являются "персонами" (физическими лицами).

1942 - в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.

1954 - в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.

1956 - состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

1959 - создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).

1971 - группа "Rolling Stones" выпускает альбом "Sticky Fingers".

1975 - в Киеве открылся Украинский музей книги.

1985 - в Пекине открылся первый в Китае ресторан "Макдоналдс".

1992 - в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" (на 700 мест).

Какой 23 апреля 2024 праздник церковный

Христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают сегодня день памяти святого Юрия (Георгия) Змееборца. Те верующие, которые встречают праздники по старому стилю, отмечают 23 апреля праздник церковный Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Гpигopия V, пaтpиapxa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo, Дeнь пaмяти святого мучeникa Тe­peн­тия и eгo дружины, Дeнь пaмяти cвятoй пpopoчицы Oлдaмы.

Запреты и приметы 23 апреля - что можно и нельзя делать

Приметы на сегодня говорят, что для привлечения богатства и счастья в семье Тереньев день нужно встретить честно. В старину была примета - если жена была неверна своему мужу, 23 апреля стоит в этом признаться. Желательно за 3 дня перед датой соблюдать пост, а также усердно молиться, чтобы очистить тело и душу. Также 23 апреля можно и нужно подавать милостыню.

Народные приметы о погоде на 23 апреля:

солнце весь день скрывается за облаками - лето будет хлебородным;

появились молодые пауки - скоро наступят теплые дни;

старые пауки сидят на паутине - ночью возможны заморозки;

утром стоит туман - днем пойдет дождь.

В эту дату категорически запрещено справлять дни рождения и отмечать какие-либо праздники, так как веселье может закончиться слезами. Также не стоит употреблять спиртное - на запах алкоголя придет нечисть и заберет ваши силы.

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