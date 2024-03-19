Народный праздник 20 марта известен под названиями Фотинья Колодезница, Фотиния Самарянка, Павел Капельник, Василий Капельник.

Православная церковь Украины 20 марта по новому стилю чтит память преподобных Иоанна, Сергея и Патрикия, а также священномученицы Фотинии (Светланы) Самарянки и её сына Виктора.

С этого периода в давние времена наступал период потепления. Таял снег и прогревалась почва на огороде, а крестьяне начинали сеять рассаду и высаживать плодовые деревья. Народный праздник 20 марта - удачный день для сбора березового сока и почек. При этом важно не делать слишком глубокий надрез и не истощать дерево.

В день Фотинии наши предки чтили колодезную воду. В этот народный праздник украинцы приглашали в дом священника, чтобы он освятил домашний колодезь. Только после этого разрешалось пить с него воду, которая, по поверьям, способна исцелить любые недуги. Колодезной водой в этот день обрызгивали животных и больных людей.

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Ещё одной традицией в праздник 20 марта у украинцев было вышивание рушников и рубах льняными нитками. Вышитые изделия выносили на улицу и белили на снегу, чтобы те были аккуратными и долговечными. В давние времена считалось, что любая украинка должна уметь шить, иначе её посчитают неумехой.

20 марта - удачный день для медицинских операций и лечения любых недугов.

По старому стилю в праздник сегодня вспоминают священномучеников из Херсонеса Ефрема, Василия и Капитона, а также отшельника Павла Препростого. Ещё в этот день молятся иконе Богоматери "Споручница грешных". Этой иконе молятся о прощении грехов.

20 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. Именинники этого дня по характеру мягкие, добродушные, жертвенные. Это очень надежные друзья и преданные партнеры. Они чуткие и отзывчивые, всегда выручат в сложной ситуации. Рожденные 20 марта люди трудолюбивые и стойкие духом.

Что нельзя делать 20 марта

Большим грехом считается рубить деревья в этот день. Также нельзя сегодня обрезать ветки, срезать кору и повреждать корни растений - любые ранения будут долго заживать.

Нельзя плевать в колодец и ругаться возле него.

Запрещено резать кур, иначе заболит желудок.

Никому в этот день не рассказывайте свои секреты и потайные мысли, иначе они скоро станут известны всем.

Приметы погоды 20 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если прилетели жаворонки и аисты, то скоро потеплеет.

Пошел дождь - к грибной осени.

Если ночью не видно звезд, то ближайшие дни будут теплыми.

Небо целый день скрыто за облаками - остаток марта будет пасмурным.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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