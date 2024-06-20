Православная церковь Украины 20 июня по новому стилю чтит память епископа Мефодия Патарского и трех мучениц Риммы, Инны и Пинны. По старому стилю в праздник сегодня чтят священномученика Феодота Анкирского.
В 2024 году в эту дату наступает летнее солнцестояние - самая короткая ночь в году. Украинцы отмечали это явление на Ивана Купала. Купальские традиции в разных регионах Украины отличались, но главными были прыжки через костер, плетение венков и поиски волшебного цветка. День летнего солнцестояния считается удачным для любых гаданий и ритуалов.
В народный праздник 20 июня во многих местах начинался сезон купания. Под палящим солнцем водоемы прогревались достаточно, чтобы в них купаться. На речку ходили всей семьей, отдыхая от трудных будней.
Солнце с этой поры начинало сильно припекать, поэтому в полдень люди сидели дома. Если кто-то получал тепловой или солнечный удар, то наши предки связывали это с нападением духов лихорадок - полудениц. Дождю в праздник 20 июня тоже не радовались - он предвещал гниение фруктов и овощей.
Сегодняшний народный праздник удачен для сбора целебных трав. Знахари отправлялись в поле или лес, чтобы пополнить запасы в зеленой аптечке. Согласно приметам, найденные растения сегодня становятся вдвое полезными.
20 июня - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня общительные, жизнерадостные, энергичные. Обладают новаторским мышлением, открыты ко всему новому. Быстро приспосабливаются к изменениям. Часто бывают капризными и упрямыми, любят доказывать свою правоту.
Что нельзя делать 20 июня
Пересчитывать деньги сегодня - к финансовым проблемам. Также нельзя никому рассказывать о своем заработке и размере заначки.
Девушкам не стоит ходить с распущенными волосами - будут проблемы с шевелюрой.
Нельзя неуважительно относиться к природе, мусорить, топтать траву и обрывать растения без надобности, а также обижать животных.
Женщинам не стоит заплетать косы - будут проблемы с шевелюрой. Лучше их распустить.
Неудачный день для рыбалки.
Приметы погоды 20 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Пчелы неохотно влияют из улья - к непогоде.
- Среди деревьев появилось много паутины - к жаркой и солнечной погоде.
- Птицы активно поют - к хорошей погоде.
- Если пошел дождь, то много урожая погниет.
- Гроза 20 июня приведет к длительному ненастью.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.