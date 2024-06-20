Народный праздник 20 июня известен под названиями день летнего солнцестояния, Федот Урожайник, Федот Страж, Мефодий Перепелятник.

Православная церковь Украины 20 июня по новому стилю чтит память епископа Мефодия Патарского и трех мучениц Риммы, Инны и Пинны. По старому стилю в праздник сегодня чтят священномученика Феодота Анкирского.

В 2024 году в эту дату наступает летнее солнцестояние - самая короткая ночь в году. Украинцы отмечали это явление на Ивана Купала. Купальские традиции в разных регионах Украины отличались, но главными были прыжки через костер, плетение венков и поиски волшебного цветка. День летнего солнцестояния считается удачным для любых гаданий и ритуалов.

В народный праздник 20 июня во многих местах начинался сезон купания. Под палящим солнцем водоемы прогревались достаточно, чтобы в них купаться. На речку ходили всей семьей, отдыхая от трудных будней.

Видео дня

Солнце с этой поры начинало сильно припекать, поэтому в полдень люди сидели дома. Если кто-то получал тепловой или солнечный удар, то наши предки связывали это с нападением духов лихорадок - полудениц. Дождю в праздник 20 июня тоже не радовались - он предвещал гниение фруктов и овощей.

Сегодняшний народный праздник удачен для сбора целебных трав. Знахари отправлялись в поле или лес, чтобы пополнить запасы в зеленой аптечке. Согласно приметам, найденные растения сегодня становятся вдвое полезными.

20 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня общительные, жизнерадостные, энергичные. Обладают новаторским мышлением, открыты ко всему новому. Быстро приспосабливаются к изменениям. Часто бывают капризными и упрямыми, любят доказывать свою правоту.

Что нельзя делать 20 июня

Пересчитывать деньги сегодня - к финансовым проблемам. Также нельзя никому рассказывать о своем заработке и размере заначки.

Девушкам не стоит ходить с распущенными волосами - будут проблемы с шевелюрой.

Нельзя неуважительно относиться к природе, мусорить, топтать траву и обрывать растения без надобности, а также обижать животных.

Женщинам не стоит заплетать косы - будут проблемы с шевелюрой. Лучше их распустить.

Неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 20 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы неохотно влияют из улья - к непогоде.

Среди деревьев появилось много паутины - к жаркой и солнечной погоде.

Птицы активно поют - к хорошей погоде.

Если пошел дождь, то много урожая погниет.

Гроза 20 июня приведет к длительному ненастью.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: