День металлурга в Украине отмечают в третье воскресенье июля. Полное название праздника - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Сегодня такие профессионалы получают поздравления от начальства и от родных. День металлурга 2024 мы празднуем 21 июля.
Без работы сталеваров невозможно представить функционирование экономики, ведь металл используется повсюду. С наибольшим размахом праздник металлургов отмечают в регионах, где находится больше всего шахт и добывающих предприятий - это Донецкая, Луганская, Запорожская, Днепропетровская области, а также Карпатский регион.
День металлурга - поздравления и картинки
Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
***
Профессий много есть в металлургии,
Не будем все мы их перечислять.
С Днем металлурга, наши дорогие!
Таких людей почетно поздравлять.
Желаем вам здоровья, счастья, веры,
Любви, отрады в будней череде
И выдающихся заслуг, побед, карьеры,
Больших успехов в доблестном труде.
***
С Днем металлурга поздравляю!
Стальных я нервов вам желаю.
Чтобы хватало вам терпения
На всё - на жизнь и на плавление.
Чтобы гордились вы работой,
Пусть окружают вас заботой.
Пускай заказы поступают,
И пусть вам цену люди знают.
***
С днем металлурга поздравляем
Трудяг, обычных работяг,
От всей души мы вам желаем
Не знать ни трудностей, ни тяг.
Пускай же вам работа ваша
Успех и деньги принесет,
Не знайте вы в душе тревоги,
Удачи, жизни без забот.
***
Лист стальной, труба и угол,
Кровля, сваи и каркас.
Были нам бы недоступны,
Если не было бы вас.
Поздравляем металлургов,
И желаем вам, друзья
Чтоб станки исправны были,
Чтоб была крепка семья.
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С Днем металлурга я сердечно
Тебя, трудяга, поздравляю!
Сил и здоровьечка, конечно,
Тебе сегодня я желаю!
Пускай тебя в металлургии
Ждут лишь блистательный успех
И достижения большие,
Ведь знаю я, круче всех!
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Лёгкой профессию не назовёшь
Тех, кто в стихии огня,
Будь то на улице снег или дождь,
Трудится день ото дня.
Жизнь закалила тебя, как металл,
Пусть же одарит она,
Сбудется всё, о чём ты мечтал,
Жизнь твоя будет полна!
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В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.
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Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!
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С днём металлурга поздравляю! Желаю тебе железной выдержки, кованного здоровья, металлических нервов и непрерывного везения. Пусть тебе сулят успехи в работе, а в семье беспечно цветёт любовь, благосостояние, крепкое доверие и понимание.
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Поздравляю всех металлургов с профессиональным праздником, пусть он принесёт вам радость и успех в вашем нелёгком труде. Желаю вам здоровья и благополучия. Пусть ваши семьи будут счастливы!
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Пусть ваш тяжелейший труд, металлурги, всегда будет оплачен по достоинству. Пусть ваша сила и большое терпение делает вашу работу легче. С праздником вас!
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Уважаемый наш металлург поздравляем тебя с профессиональным праздником! Пожелать хотим гордится своей профессией, быть лучшим в своем профиле, лидировать по всем параметрам и шагать по карьерной лестнице только вверх!