В День металлурга поздравляем профессионалов, без которых не обойдется промышленность.

День металлурга в Украине отмечают в третье воскресенье июля. Полное название праздника - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Сегодня такие профессионалы получают поздравления от начальства и от родных. День металлурга 2024 мы празднуем 21 июля.

Без работы сталеваров невозможно представить функционирование экономики, ведь металл используется повсюду. С наибольшим размахом праздник металлургов отмечают в регионах, где находится больше всего шахт и добывающих предприятий - это Донецкая, Луганская, Запорожская, Днепропетровская области, а также Карпатский регион.

День металлурга - поздравления и картинки

Металлургов поздравляем

Видео дня

С самым главным вашим днем.

Пусть сопутствует удача

И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит

Только радость и успех.

Пусть работа вдохновляет,

Новых трудовых побед!

***

Профессий много есть в металлургии,

Не будем все мы их перечислять.

С Днем металлурга, наши дорогие!

Таких людей почетно поздравлять.

Желаем вам здоровья, счастья, веры,

Любви, отрады в будней череде

И выдающихся заслуг, побед, карьеры,

Больших успехов в доблестном труде.

***

С Днем металлурга поздравляю!

Стальных я нервов вам желаю.

Чтобы хватало вам терпения

На всё - на жизнь и на плавление.

Чтобы гордились вы работой,

Пусть окружают вас заботой.

Пускай заказы поступают,

И пусть вам цену люди знают.

***

С днем металлурга поздравляем

Трудяг, обычных работяг,

От всей души мы вам желаем

Не знать ни трудностей, ни тяг.

Пускай же вам работа ваша

Успех и деньги принесет,

Не знайте вы в душе тревоги,

Удачи, жизни без забот.

***

Лист стальной, труба и угол,

Кровля, сваи и каркас.

Были нам бы недоступны,

Если не было бы вас.

Поздравляем металлургов,

И желаем вам, друзья

Чтоб станки исправны были,

Чтоб была крепка семья.

***

С Днем металлурга я сердечно

Тебя, трудяга, поздравляю!

Сил и здоровьечка, конечно,

Тебе сегодня я желаю!

Пускай тебя в металлургии

Ждут лишь блистательный успех

И достижения большие,

Ведь знаю я, круче всех!

***

Лёгкой профессию не назовёшь

Тех, кто в стихии огня,

Будь то на улице снег или дождь,

Трудится день ото дня.

Жизнь закалила тебя, как металл,

Пусть же одарит она,

Сбудется всё, о чём ты мечтал,

Жизнь твоя будет полна!

***

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

***

Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте своих высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

***

С днём металлурга поздравляю! Желаю тебе железной выдержки, кованного здоровья, металлических нервов и непрерывного везения. Пусть тебе сулят успехи в работе, а в семье беспечно цветёт любовь, благосостояние, крепкое доверие и понимание.

***

Поздравляю всех металлургов с профессиональным праздником, пусть он принесёт вам радость и успех в вашем нелёгком труде. Желаю вам здоровья и благополучия. Пусть ваши семьи будут счастливы!

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Пусть ваш тяжелейший труд, металлурги, всегда будет оплачен по достоинству. Пусть ваша сила и большое терпение делает вашу работу легче. С праздником вас!

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Уважаемый наш металлург поздравляем тебя с профессиональным праздником! Пожелать хотим гордится своей профессией, быть лучшим в своем профиле, лидировать по всем параметрам и шагать по карьерной лестнице только вверх!

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