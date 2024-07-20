Народный праздник 20 июля известен под названиями Ильин день, Илья пророк, Фомин день.

Православная церковь Украины 20 июля по новому стилю чтит память пророка Ильи, которого очень уважают украинцы. По старому стилю в праздник сегодня чтят афонского монаха Фому Малеина.

В праздник 20 июля существовал запрет на купание в водоемах. Причина того, почему нельзя купаться в Ильин день, состоит в страхе перед русалками. Наши предки опасались, что нечисть затянет купальщика под воду. Возможно такое опасение возникло из-за того, что ежегодно в июле тонет много взрослых и детей.

Издавна народный праздник 20 июля считается опасным днем. Согласно приметам, Илья пророк насылает на землю грозы и пожары. Верующие представляли этого святого верхом на громовой колеснице. Он поражает молниями нечисть и злых людей.

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Люди не работали в саду и в поле в этот день, чтобы молнией не убило. В целом запрещалась любая тяжелая работа. Также на поле не выводили скотину, поскольку животных могли кусать змеи. Согласно приметам, черти в этот народный праздник превращаются в змей.

Дождю в этот день радовались, ведь он польет страдавшие от жары поля и огороды. Однако крестьяне в то же время опасались, что из-за осадков сгниет сено. Поэтому снопы быстро прятали под крышу.

В праздник 20 июля украинцы устраивали братчины - большие гуляния всем селом. Каждый приносил с собой мясо, сезонные овощи и фрукты, домашнюю выпивку. Хозяйки на Илью выпекали хлеб из недавно собранного зерна. Верили, что в такой выпечке кроется сила и плодовитость.

20 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку - Рак. Именинники этого дня добрые и преданные, но при этом пессимисты. Очень ценят семью и близких, способны на самопожертвование ради близких людей. Иногда они застревают в роли "спасателя" и забывают о своих интересах. Рожденные 20 июля обидчивые и мстительные, хотя умеют этого не показывать.

Что нельзя делать 20 июля

Запрещено сегодня купаться в реках и озерах.

Нельзя сегодня обижать и дразнить животных сегодня - они могут ответить на обиду агрессией. Также не стоит ходить в дикие места, поскольку можно встретить недружелюбных зверей.

Нельзя сегодня одеваться не по погоде - игнорировать зонт в дождь или пренебрегать головным убором и солнцезащитным кремом в жару.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, иначе навлечете на себя гнев пророка Ильи.

Нельзя сегодня ловить рыбу.

Запрещено хвастаться, надевать дорогие вещи и драгоценности, выставлять напоказ богатство.

Приметы погоды 20 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

После Ильи холодает, а ночи становятся заметно длиннее.

Если прошел дождь, то будет богатый урожай.

Сегодняшний дождь продлится 40 дней.

В течение дня часто меняется направление ветра - к смене погоды.

Чем больше ягод на рябине и калине уродилось, тем морознее будет зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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