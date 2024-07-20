Православная церковь Украины 20 июля по новому стилю чтит память пророка Ильи, которого очень уважают украинцы. По старому стилю в праздник сегодня чтят афонского монаха Фому Малеина.
В праздник 20 июля существовал запрет на купание в водоемах. Причина того, почему нельзя купаться в Ильин день, состоит в страхе перед русалками. Наши предки опасались, что нечисть затянет купальщика под воду. Возможно такое опасение возникло из-за того, что ежегодно в июле тонет много взрослых и детей.
Издавна народный праздник 20 июля считается опасным днем. Согласно приметам, Илья пророк насылает на землю грозы и пожары. Верующие представляли этого святого верхом на громовой колеснице. Он поражает молниями нечисть и злых людей.
Люди не работали в саду и в поле в этот день, чтобы молнией не убило. В целом запрещалась любая тяжелая работа. Также на поле не выводили скотину, поскольку животных могли кусать змеи. Согласно приметам, черти в этот народный праздник превращаются в змей.
Дождю в этот день радовались, ведь он польет страдавшие от жары поля и огороды. Однако крестьяне в то же время опасались, что из-за осадков сгниет сено. Поэтому снопы быстро прятали под крышу.
В праздник 20 июля украинцы устраивали братчины - большие гуляния всем селом. Каждый приносил с собой мясо, сезонные овощи и фрукты, домашнюю выпивку. Хозяйки на Илью выпекали хлеб из недавно собранного зерна. Верили, что в такой выпечке кроется сила и плодовитость.
20 июля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку - Рак. Именинники этого дня добрые и преданные, но при этом пессимисты. Очень ценят семью и близких, способны на самопожертвование ради близких людей. Иногда они застревают в роли "спасателя" и забывают о своих интересах. Рожденные 20 июля обидчивые и мстительные, хотя умеют этого не показывать.
Что нельзя делать 20 июля
Запрещено сегодня купаться в реках и озерах.
Нельзя сегодня обижать и дразнить животных сегодня - они могут ответить на обиду агрессией. Также не стоит ходить в дикие места, поскольку можно встретить недружелюбных зверей.
Нельзя сегодня одеваться не по погоде - игнорировать зонт в дождь или пренебрегать головным убором и солнцезащитным кремом в жару.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, иначе навлечете на себя гнев пророка Ильи.
Нельзя сегодня ловить рыбу.
Запрещено хвастаться, надевать дорогие вещи и драгоценности, выставлять напоказ богатство.
Приметы погоды 20 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- После Ильи холодает, а ночи становятся заметно длиннее.
- Если прошел дождь, то будет богатый урожай.
- Сегодняшний дождь продлится 40 дней.
- В течение дня часто меняется направление ветра - к смене погоды.
- Чем больше ягод на рябине и калине уродилось, тем морознее будет зима.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.