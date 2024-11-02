Народный праздник 2 ноября известен под названиями Акиндин и Пигасий, Житницы, Артемьев день.

Наши предки 2 ноября готовились к зиме и опасались волков. Сегодняшний день в целом считается опасным и неблагоприятным. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и какие известны приметы о погоде.

Какой праздник 2 ноября в Украине

По новому стилю сегодня чтят мучеников Акиндина и Пигасия, и преподобного Маркиана Киринейского. По старому календарю чествуют мученика Артемия Антиохийского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 2 ноября отмечают украинцы.

2 ноября издавна считается опасным днем из-за высокого риска встречи с агрессивными дикими животными. Особенно опасались этого жители домов возле леса. Для отпугивания волков во дворе развешивали колокольчиков. А домашних животных не выпасали без присмотра.

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Украинцы продолжали готовиться к зиме. Мужчины ремонтировали крышу и стены, утепляли фасад. Женщины мариновали огурцы и квасили капусту. В начале ноября стригли овечек и вязали шерстяную одежду.

Праздник сегодня считается опасным в целом. Люди старались не ездить далеко от дома и не выходить на улицу после темноты. В этот день не ходили в лес и на рыбалку. Также не начинали рискованных дел.

2 ноября крестьяне мололи зерно на мельнице, складывали в овин и защищали припасы от мышей. Перед уборкой урожая помещение окуривали дымом полыни.

Кто родился 2 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют упрямый, вспыльчивый, эмоциональный характер. Их смелость и решительность вдохновляет других. Они уверенно идут к своей цели и верят в успех. Такие люди часто бывают излишне самоуверенными.

Что нельзя делать 2 ноября

Будьте очень осторожны с загадыванием желаний сегодня, особенно вслух. Они могут сбыться совсем не так, как вы ожидаете.

Ругаться, повышать голос, оскорблять близким - к долгому ухудшению отношений.

Если на сегодня запланировано какое-то дело или дано обещание, то обязательно нужно его выполнить, иначе будущие начинания закончатся неудачами.

Нельзя рисковать и заниматься задачами, которые зависят от везения. Удача будет не на вашей стороне.

Праздник 2 ноября не подходит для дальних поездок.

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