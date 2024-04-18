Народный праздник 19 апреля известен под названиями Иван Ветхопещерник, Иван Воин, Евтихий Тихий.

Православная церковь Украины 19 апреля по новому стилю чтит память преподобного Иоанна Ветхопещерника, мученика Феона и патриарха Трифона Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят патриарха Евстихия Константинопольского.

Народный праздник 19 апреля обычно был тихим, без ветра и осадков. Наши предки в этот день выходили на открытую местность или на возвышенность. Если поднимался сильный ветер, то ожидали плохого урожая в этом году, а если было тихо, то зерна, по приметам, уродится много.

Крестьяне посвящали этот народный праздник посеву овощей и рассады. Подобрать удачный для посадки день украинцам помогали народный приметы. Если ветра не было, реки вышли из берегов, а на березе появились листочки, то начинали сажать картошку, морковь, свеклу и другие корнеплоды.

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Ещё одной заботой в праздник 19 апреля был сбор сережек ольхи, березового сока, диких лечебных трав и цветков мать-и-мачехи. Собранные растения засушивали под солнцем и затем использовали в народной медицине.

День удачен для рукоделия. Женщины в этот день ткали холсты и затем развешивали их на бельевых веревках, чтобы ткань прогрелась солнечными лучами. Девушки занимались вышивкой. В давние времена считалось, что каждая украинка должна вышить рушник к своей свадьбе, иначе её посчитают неумехой.

Дата 19 апреля считается удачной для любых мелких и кропотливых дел, а также для поездок и путешествий. Любое начатое сегодня дело принесет положительный результат.

19 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру амбициозные, ответственные, независимые и упрямые. Имеют большую силу воли и стремление к лидерству. Не любят, когда ими командуют. Рожденные 19 апреля люди кажутся строгими и жесткими, но на самом деле могут быть заботливыми.

Что нельзя делать 19 апреля

В этот день не стоит ходить в баню или сауну, слишком тепло одеваться, перегреваться - это может привести к болезням.

Запрещается ссориться и спорить, особенно с начальством и коллегами - отношения испортятся надолго.

Не отказывайте в помощи и милостыни сегодня, иначе в будущем сами окажетесь на месте просящих.

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом сегодня, чтобы не было проблем со спиной.

Приметы погоды 19 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний туман предвещает сухую и прохладную погоду.

Если береза распустилась раньше клена, то лето будет засушливым, и наоборот.

Прилетели ласточки и стрижи - морозов больше не будет.

Если береза дает много сока, то лето ожидается дождливым.

По воздуху летает много паутины - к жаркому маю.

Дождливый день предвещает жаркий и солнечный июнь.

Тихая и безветренная погода 19 апреля - к хорошему урожаю зерновых культур в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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