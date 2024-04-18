Православная церковь Украины 19 апреля по новому стилю чтит память преподобного Иоанна Ветхопещерника, мученика Феона и патриарха Трифона Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня чтят патриарха Евстихия Константинопольского.
Народный праздник 19 апреля обычно был тихим, без ветра и осадков. Наши предки в этот день выходили на открытую местность или на возвышенность. Если поднимался сильный ветер, то ожидали плохого урожая в этом году, а если было тихо, то зерна, по приметам, уродится много.
Крестьяне посвящали этот народный праздник посеву овощей и рассады. Подобрать удачный для посадки день украинцам помогали народный приметы. Если ветра не было, реки вышли из берегов, а на березе появились листочки, то начинали сажать картошку, морковь, свеклу и другие корнеплоды.
Ещё одной заботой в праздник 19 апреля был сбор сережек ольхи, березового сока, диких лечебных трав и цветков мать-и-мачехи. Собранные растения засушивали под солнцем и затем использовали в народной медицине.
День удачен для рукоделия. Женщины в этот день ткали холсты и затем развешивали их на бельевых веревках, чтобы ткань прогрелась солнечными лучами. Девушки занимались вышивкой. В давние времена считалось, что каждая украинка должна вышить рушник к своей свадьбе, иначе её посчитают неумехой.
Дата 19 апреля считается удачной для любых мелких и кропотливых дел, а также для поездок и путешествий. Любое начатое сегодня дело принесет положительный результат.
19 апреля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру амбициозные, ответственные, независимые и упрямые. Имеют большую силу воли и стремление к лидерству. Не любят, когда ими командуют. Рожденные 19 апреля люди кажутся строгими и жесткими, но на самом деле могут быть заботливыми.
Что нельзя делать 19 апреля
В этот день не стоит ходить в баню или сауну, слишком тепло одеваться, перегреваться - это может привести к болезням.
Запрещается ссориться и спорить, особенно с начальством и коллегами - отношения испортятся надолго.
Не отказывайте в помощи и милостыни сегодня, иначе в будущем сами окажетесь на месте просящих.
Не занимайтесь тяжелым физическим трудом сегодня, чтобы не было проблем со спиной.
Приметы погоды 19 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Утренний туман предвещает сухую и прохладную погоду.
- Если береза распустилась раньше клена, то лето будет засушливым, и наоборот.
- Прилетели ласточки и стрижи - морозов больше не будет.
- Если береза дает много сока, то лето ожидается дождливым.
- По воздуху летает много паутины - к жаркому маю.
- Дождливый день предвещает жаркий и солнечный июнь.
- Тихая и безветренная погода 19 апреля - к хорошему урожаю зерновых культур в этом году.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.