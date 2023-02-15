День памяти ежегодно отмечают 15 февраля.

15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Эта дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

Ранее мы рассказывали, какая молитва за воинов помогает в защите.

День чествования участников боевых действий на территории других государств - история даты

День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен Указом Президента Украины в 2004 году и приурочен к завершению вывода войск бывшего СССР с территории Афганистана 15 февраля 1989 года.

Видео дня

Всего после Второй Мировой войны войска СССР участвовали в 24 локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 иностранных государств. Но самой масштабной и трагической стала война в Афганистане (1979 - 1989). Она длилась 10 лет, а через афганский ад прошли десятки тысяч солдат: 620 тысяч советских военнослужащих, из них 150 тысяч - украинцы. По официальным данным, во время войны в Афганистане погибли более 15 тысяч военных, Украине она обошлась в свыше 4 тысяч погибших.

Сейчас в Украине более 150 тысяч ветеранов афганской войны, из них более 8 тысяч имеют ранения, а свыше 6 тысяч - инвалиды.

День чествования участников боевых действий на территории других государств - мероприятия к памятной дате

15 февраля по всей Украине проходят торжественные мероприятия по чествованию участников боевых действий на территории других государств. Ежегодно в столице в этот день возлагают цветы к мемориалу воинам Украины, павшим в Афганистане. В храмах и монастырях возносят молитвы за погибших и умерших в ходе военных операций на территориях других государств, а также за живых участников и членов их семей.

Войну в Афганистане часто называют захватнической, хотя для солдат, прошедших через нее, это было исполнение долга перед государством. В 2014 году тысячи воинов-афганцев одними из первых отправились добровольцами на украинский Восток. Они и сегодня защищают наше государство от российского агрессора, а некоторые отдали жизнь за Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: