Народный праздник 15 апреля известен под названиями Пудов день, Святой Пуд, Тит-ледолом, Бескормица, Поликарпов день.

Православная церковь Украины 15 апреля по новому стилю чтит память преподобного Павла Фивейского, святого Пуда, ученика апостола Павла, а также мучениц Василисы и Анастасии. По старому стилю в праздник сегодня чтят память преподобного Тита и мученика Поликарпа.

Народный праздник 15 апреля наши предки посвящали торговле. Эта дата считается очень удачной для ведения бизнеса, а выручки сегодня можно получить гораздо больше, чем обычно. Торговцы в этот день устраивали весенние ярмарки и продавали сельскохозяйственный инвентарь, летнюю обувь и одежду, материалы для строительства.

Для крестьян в середине апреля начинался трудный период, когда припасы на зиму съедены, а новый урожай ещё не созрел. Начинался период бесхлебья.

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Пасечники в день святого Пуда выносили пасеки и проверяли, как пчелы пережили зиму. Поскольку уже зацветали деревья и появлялись первые цветы, для пчел было много нектара. Чтобы был хороший урожай мёда, улья опрыскивали святой водой. Также по примете для крепкого здоровья сегодня нужно съесть ложку домашнего меда.

Женщины 15 апреля ходили в лес или поле, где собирали лекарственные травы, древесные почки и коренья, а затем засушивали на зиму. Верили, что собранные сразу после начала цветения растения самые полезные.

Мужчины в этот народный праздник ездили закупаться на рынок, пахали землю, занимались ремонтом и починкой огородного инвентаря. По народным обычаям у толкового хозяина все вещи для участка должны быть подготовлены с весны.

15 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру жизнерадостные и оптимистичные, искренние, открытые, легко доверяют людям. Они очень дорожат близкими и всегда готовы им помочь. Однако предательство и обман не прощают, а обиды запоминают надолго.

Что нельзя делать 15 апреля

Плохой приметой сегодняшнего дня считается спать на грязном или нестиранном постельном белье.

Неудачный день для обрезки деревьев, заготовки черенков, прищипки - раны на растениях будут долго заживать.

Не стоит в этот день слишком много работать, заниматься тяжелым физическим трудом, перенапрягаться. Обязательно уделите время отдыху, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Не давайте никому деньги взаймы, иначе возвращения долга не дождетесь.

Приметы погоды 15 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если уже прилетели ласточки, то больше морозов не будет.

На березе полностью распустились листья - через неделю уже пора сажать картошку.

Если зацвела ольха, то уже пора сеять гречку.

Небо во время заката алое - к дождю в ближайшие дни.

Дождь во второй половине дня предвещает потепление.

Птицы купаются в лужах - к жаре.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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