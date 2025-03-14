Поздравляем сегодня Антона, Михаила и Александру.

В День ангела в Украине традиционно отправляют друг другу красивые и яркие открытки с поздравлениями. Сами же именинники могут помолиться своим святым покровителям, чтоб поблагодарить их и попросить о защите.

Именины 14 марта по новому календарю

Именины сегодня по новому стилю отмечают всего два человека.

Михаил (также по старому стилю) - любознательный, склонный к азарту человек. Он добродушный, но может дать отпор.

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Ростислав - упрямый и всегда стремится приблизиться к идеалу и стать совершенным. Однако тяги к знаниям не имеет.

Кого поздравить с Днем ангела по старому календарю

Антон - умный, привлекательный и молчаливый. Ни с кем не делится чувствами, но добрый и терпеливый.

Василий - уверенный в себе, хитрый и склонен потакать своим слабостям. В своих делах перфекционист.

Вениамин - значение имени "счастливый сын". Интеллигентный, тактичный, творческий и сочувствующий. Он одаренный и застенчивый.

Иван - хитрый, общительный волевой и открытый, ценит дружбу, но чрезмерно доверчивый.

Нестор - с детства умеет отстаивать свое мнение, настоящий борец за справедливость. Имеет способности к точным наукам.

Александр - независимый, упорный, целеустремленный и героический человек. Имеет острый ум, веселый и честный.

Петр - темпераментный, сильный, мужественный и приятный. Никого не слушает и принимает решения сам.

Ян - практичный, решительный, талантливый и ответственный. Хочет, чтобы его уважали.

Антонина - значение имени с греческого "приобретает взамен". Его представительницы доверчивы, отзывчивы и живут по принципу: как относишься к окружающим, так и они к тебе.

Анна - сопротивляется всему и не приемлет любого постороннего вмешательства. Готова пробираться сквозь тернии к успеху.

Дарья - ее имя означает "подаренная жизнью". Проницательна, имеет острый ум и прекрасно разбирается в людях.

Евдокия - означает "благословенная". Избалованная, искренняя, открытая и доброжелательная женщина. Она надежный друг.

Матрона - терпеливая, уравновешенная и спокойная. Имеет хорошую память и интеллект, но редко становится лидером.

Надежда - благородная женщина, которая любит быть главной. Она целеустремленная и активная.

Александра - умная, энергичная и непоседливая. С возрастом становится женственной, справедливой и открытой.

Ольга - значение имени "мудрая". Она придерживается норм морали, дисциплинированная, отзывчивая и упрямая.

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