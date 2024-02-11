Народный праздник 12 февраля известен под названиями Алексей Рыбный, Мелетей и Алексей, Трёхсвятие, Васильев день.

Православная церковь Украины 12 февраля по новому стилю чтит архиепископа Мелетия Антиохийского, епископа Мелетия Харьковского и митрополита всея Киевской Руси чудотворца Алексея.

Народный праздник 12 февраля известен как Рыбный день. На ужин было принято подавать блюда из рыбы, которые нужно съесть всем членам семьи - на счастье. В некоторых украинских семьях лепили и варили вареники с рыбой - "короп'яники". Это удачный день для рыбалки.

В целом этот народный праздник посвящали повседневным вещам. Владельцы огородов чинили инвентарь и подготавливали телеги к посевной сезону. Мужчины занимались ремонтом в сарае и хлеву, ездили за дровами, утепляли крышу, а женщины готовили, квасили капусту, вышивали. В праздник сегодня выносили зерно и семена на улицу, чтобы закалить морозом.

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По старому стилю праздник 12 февраля посвящен трем святителям - Василию Великому, Иоанну Златоусту и Григорию Богослову. В Собор трех святителей люди задумывались, правильно ли они воспитывают детей. Праздник старались проводить вместе с детьми, баловали их и вместе ходили на развлечения.

12 февраля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру энергичные, активные и изобретательные. Они очень ответственные и имеют самодисциплину. Имеют сильные лидерские качества и вызывают доверие у незнакомцев. Рожденные 12 февраля люди любят природу и животных.

Что нельзя делать 12 февраля

Неудачный день для деловых поездок, рабочих встреч, подписания бумаг и контрактов.

Нельзя выбрасывать остатки хлеба - лучше отдайте их животным и птицам.

Не выходите на улицу без шапки и перчаток, не пренебрегайте теплой одеждой и в целом одевайтесь по погоде - значительно возрастает риск развития болезней.

Не пытайтесь никого обмануть 12 февраля - обман обязательно раскроется и испортит вашу репутацию.

Нельзя ссориться с близкими, кричать на них, вспоминать старые обиды - иначе до конца года отношения испортятся.

Приметы погоды 12 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний туман предвещает предвещают дождливое лето.

Чем холоднее вторая половина февраля, тем теплее будет март.

Чем выше на верхушках деревьев сидят птицы, тем более ранней будет весна.

Поднялся сильный ветер - к мокрому году.

Луна ночью красноватая - к ветренной погоде.

Много звезд на ночном небе - к хорошему урожаю в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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