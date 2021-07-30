Христианская церковь в этот день призывает почтить память двух святых.

Также в этот день отмечается народный праздник 30 июля - Маринин день или Лазарники.

Великомученица Марина (Маргарита) родилась в Антиохии в семье язычницкого жреца. Рано лишившись матери, Марина воспитывалась кормилицей в православной вере. Узнав об этом, отец отказался от дочери. В 15 лет во время гонений христиан императором Диоклетианом Марину поймали и бросили в темницу. Девушка отказывалась принести жертву идолам, тогда ее прибили гвоздями к доске и страшно мучили.

Читайте такжеС Днем дружбы 2021: история праздника и самые дружелюбные поздравленияНочью к Марине явился Господь и исцелил ее. На следующий день девушку привязали к столбу и мучили огнем. Во время этого мученица просила Господа, чтобы он подарил ей таинство Крещения. В этот момент император приказал утопить ее в бочке с водой. Как только девушку туда погрузили, с небес спустилась голубка с золотым венцом в клюве. Марина стояла в воде и славила Небесную Троицу, а вышла из бочки без единой травмы.

Многие, увидевшие это чудо, уверовали во Христа. Император приказал казнить всех предателей, тогда погибло около 15 000 христиан, а Марину обезглавили.

Какой праздник 30 июля - день памяти преподобного Иринарха Соловецкого

Иринарх Соловецкий был пострижен в монахи Соловецкого Монастыря и всю жизнь подражал Зосиме и Савватию. При преподобном Иринархе была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями. Также он занимался не только внешним, но и внутренним укреплением монастыря.

Последние два года святой провел в безмолвной молитве.

Церковный праздник 30 июля - перенесение мощей Лазаря Галисийского

Юноша принял иночество в обители святого Саввы и 10 лет провел там, служа Господу. Позже поселился на горе Галисийской, где ему открылось видение поющих Ангелов. Лазарь построил там во имя Воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вскоре к тому месту стали стекаться иноки и обитель превратилась в монастырь.

Преподобный Лазарь скончался 72-х лет, в 1053 году. Братия похоронила тело святого в столпе, на котором он подвизался. Преподобный прославлен многими посмертными чудесами.

Православный праздник сегодня - день Святогорской иконы Божией Матери

В 1563 году во времена правления Иоанна Грозного юноше-пастуху в воздухе в чудном сиянии явилась икона Божией Матери "Умиление”. Глас Божий говорил, что скоро на этом месте воссияет Божья благодать.

Через шесть лет на этом же месте ему явилась на сосне икона Богородицы - Одигитрии. Юноша провел 40 дней в посте и молитве, а позже там совершился крестный ход. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, когда совершен был крестный ход с иконами на Святую гору, ночью часовня внезапно загорелась. Огонь уничтожил все внутри часовни, но святыни остались невредимы.

На священном месте возвели храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. В том же 1569 году на Святой горе был основан Святогорский Успенский монастырь.

Приметы 30 июля

какая погода 30 июля - такой же будет половина осени;

нельзя смотреть на зарницы - можно ослепнуть;

если зарницы яркие - будет пожар;

всё, что приснился в эту ночь, сбудется в течение трех суток.

Что можно делать 30 июля

В этот день наши предки не выходили из дома без особой надобности. Посвящали вечера молитве святым, которые просили защищать дом от ненастья. Кроме того, можно было вопрошать о здоровье для родных и близких, исцелении от недугов.

Что нельзя сегодня делать

делать предложение руки и сердца, играть свадьбу, иначе влюбленные поссорятся;

тратить попусту деньги - можно навлечь нищету;

ходить за грибами и шуметь в лесу - нечистые силы нашлют порчу на всех присутствующих.

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Автор: Кристина Кащавцева