Христиане отмечают церковный праздник 30 июля в честь великомученицы Марины Антиохийской и христианского аскета Лазаря. В этот день часто идут сильные грозовые дожди. Наши предки считали грозы в конце июля особенно опасными. Если посмотреть на них, то можно ослепнуть, а молния в этот день может вызвать пожар.
Святая Марина считается покровительницей рыбаков. Даже её имя переводится как "морская". Дата 30 июля считается удачной для того, чтобы отправиться в плаванье или морское путешествие. День удачный для рыбалки - рыбы сегодня много и она хорошо клюет. На обеденном столе 30 июля обязательно должны быть блюда из рыбы.
Что нельзя делать 30 июля
- Нельзя гулять и выпасать животных в грозу.
- Друзьям нельзя ссориться и спорить, даже из-за мелочей, иначе дружба будет навсегда испорчена.
- Не рассказывайте чужие секреты 30 июля, иначе ваши секреты тоже станут известны.
Приметы погоды 30 июля
- Какая погода сегодня, такой будет первая половина осени.
Чайки на воде сидят - к солнечным и ясным дням.
Если идет дождь, но облака белые, то погода будет быстро меняться.
Насекомые беспокойно себя ведут - к сильному ливню.
Если день очень жаркий и сухой, то зимой будет мало снега.
Много стрекоз у воды - к дождливому августу.