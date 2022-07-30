Народный 30 июля известен под названиями Марина с Лазарем, Маринин день.

Христиане отмечают церковный праздник 30 июля в честь великомученицы Марины Антиохийской и христианского аскета Лазаря. В этот день часто идут сильные грозовые дожди. Наши предки считали грозы в конце июля особенно опасными. Если посмотреть на них, то можно ослепнуть, а молния в этот день может вызвать пожар.

Святая Марина считается покровительницей рыбаков. Даже её имя переводится как "морская". Дата 30 июля считается удачной для того, чтобы отправиться в плаванье или морское путешествие. День удачный для рыбалки - рыбы сегодня много и она хорошо клюет. На обеденном столе 30 июля обязательно должны быть блюда из рыбы.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя гулять и выпасать животных в грозу. Друзьям нельзя ссориться и спорить, даже из-за мелочей, иначе дружба будет навсегда испорчена. Не рассказывайте чужие секреты 30 июля, иначе ваши секреты тоже станут известны.

Приметы погоды 30 июля

Какая погода сегодня, такой будет первая половина осени.

Чайки на воде сидят - к солнечным и ясным дням.

Если идет дождь, но облака белые, то погода будет быстро меняться.

Насекомые беспокойно себя ведут - к сильному ливню.

Если день очень жаркий и сухой, то зимой будет мало снега.

Много стрекоз у воды - к дождливому августу.

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