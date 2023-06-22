23 июня почитают епископа Тимофея.

Какой праздник 23 июня в православном календаре, на что нужно обратить особое внимание и что - под строгим запретом в Тимофеев день - читайте в материале.

Церковный праздник 23 июня - день памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского

Святого Тимофея почитают 23 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 10 июня.

Тимофей жил в IV веке. Он был епископом в Пруссе, многих язычников обращал в христианскую веру и за святость своей жизни получил от Бога дар чудотворения.

Видео дня

Но вот за христианские проповеди епископа, по приказу императора Юлиана Отступника, схватили и бросили в темницу. Тимофей не пал духом и продолжил проповедовать в тюрьме - под окна его темницы приходили горожане, чтобы послушать святого. Разгневанный император приказал казнить епископа.

Мощи святого были перенесены в Константинополь (сейчас это Стамбул, Турция). Известно, что возле гробницы происходили чудеса исцеления.

Народные приметы на 23 июня

По приметам этого дня определяли, какой будет погода в ближайшее время:

день солнечный, но муравьев не видно - жди ненастья;

птицы с утра чистят перышки - пойдет дождь;

пауки спрятались - тоже погода поменяется.

В народе день прозвали Тимофеев день и Знамения Тимофея - в это время случались важные предвестия, которые предупреждали людей о чем-то.

Что нельзя делать 23 июня

Знамения Тимофея - это знаки и приметы дня, которые могут иметь пророческий смысл. Они могут быть связаны со здоровьем и благополучием, личной жизнью, поэтому наши предки обращали на них особое внимание.

Например, плохим знаком считалось надеть одежду наизнанку - это к неприятностям, а разбитое зеркало в этот день было предвестником беды. Черная кошка, которая перешла вам дорогу, может означать череду неудач, а если обознаться в человеке - то это к свадьбе или похоронам среди знакомых. Увидеть нечаянно в этот день солнечный луч в доме - это хороший знак.

Бояться таких знамений не стоит - наоборот, они призваны предупредить и, возможно, уберечь от плохого.

Запреты этого дня такие:

нельзя жадничать и отказывать в помощи - можно самому остаться без денег и без помощи;

запрещено смотреть в чужие окна - будешь отвечать за чужие ошибки;

не стоит выносить из дома мусор - к скандалам в семье;

нельзя смотреть в чужое зеркало незамужним девушкам - будущий муж не будет держаться дома.

Также в этот день не советуют быть в одиночестве - можно пропустить благополучие и счастье.

Что можно делать 23 июня

В Тимофеев день 23 июня нужно помочь нуждающимся и подать милостыню. Советуют пригласить в дом гостей или собраться в семейном кругу. Продолжается Петров пост - 23 июня нужно придерживаться сухоядения тем, то постится. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

У святого Тимофея просят исцеления от недугов и силы духа противостоять жизненным трудностям и неудачам.

Вас также могут заинтересовать новости: