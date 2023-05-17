Какой сегодня православный праздник отмечают в Украине, приметы дня и что нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать и какие главные запреты этого дня.

Православный праздник сегодня, 17 мая - день памяти святой мученицы Пелагеи

17 мая православные христиане почитают память Пелагеи-Заступницы.

Пелагия жила в III веке в городе Тарсе (Малая Азия). Она была родом из знатной семьи и очень красива. Однажды, услышав проповедь об Иисусе Христе, девушка уверовала в Бога и решила посвятить Ему всю свою жизнь.

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Но сын императора Диоклетиана не знал об этом и решил жениться на девушке. Она отказала со словами: "Я уже обручилась с Сыном Божиим, Царем Бессмертным". Парень разгневался, но оставил Пелагею в надежде, что та передумает. Увы, этого не случилось: красавица со слугами отправилась на поиски епископа Клинона и попросила крестить ее. Тогда же девушка получила дар исцеления, и когда ее слуги внезапно ослепли, смогла вернуть им зрение.

Мать Пелагии, узнав, что дочь крестилась, сильно разгневалась, так как хотела стать свахой императора. Она пошла к императорскому сыну и все рассказала ему. Тот так сильно расстроился, что покончил жизнь самоубийством. Пелагею доставили к царю для наказания, но император, увидев девушку, решил сам жениться на ней. Когда Пелагея отказала и ему, то правитель приказал разжечь медного вола. Святая сама пошла в огонь - ее тело растаяло, как масло и разлилось, как благовонное миро, а весь город наполнился благоуханием.

Мощи святой Пелагеи похоронили на самом высоком холме, а во время царствования императора Константина над ними построили церковь.

Какой сегодня праздник - народные приметы 17 мая

Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода:

если утром нет росы - погода скоро поменяется;

кукушка поет - установится хорошая погода;

если день пасмурный - начнутся затяжные дожди.

Сегодня наблюдали за майскими жуками - если их очень много, то будет засуха.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 17 мая

Сегодня запрещено ругаться и грубить людям, иначе в жизни начнется "черная" полоса. Нельзя сплетничать и распускать слухи - считается, что из-за подобной лжи обязательно приключится беда. Также следует быть осторожными с режущими предметами и огнем - высокий риск получить травму. Сегодня нельзя никого обижать и отказывать в помощи.

Что сегодня можно делать

У Пелагеи-заступницы просят помощи все невинно обиженные - святая считается их покровительницей. В этот день нужно обязательно помочь тому, кого обидели, или кто нуждается в помощи, подать милостыню на улице, накормить голодных. Также в день святой Пелагеи было принято благодарить друг друга, дарить подарки и угощения.

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