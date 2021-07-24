Народный праздник 24 июля получил названия: Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга-страдница, именины Ольги и Елены, Евфимия Стожарница.
Ольга была женой князя Игоря Рюриковича и матерью Святослава Игоревича. После того, как муж ее погиб от рук древлян, она не захотела выходить замуж и полностью отдала себя правлению государством при трехлетнем сыне. До совершеннолетия Святослава Ольга занимала престол.
Народ любил ее и считал мудрой. Некоторые из жителей города уже были христианами, когда Ольга стала интересоваться этой религией. Уверовав во Христа, она поняла, что язычество - ложная вера, а православие - истинная, и поехала креститься в Константинополь. Там она прожила некоторое время, а затем вернулась в Киев, чтобы продолжать восхвалять христианскую веру.
Читайте такжеИменины в августе: когда отмечаются мужские и женские Дни ангелаСын ее не захотел принять православие, боялся, что дружина не поймет. Но Ольга радовалась, что он не запрещает креститься своим подданным. Она старалась привить любовь к христианству у троих внуков: Владимира, Олега и Ярополка. Путешествовала по городам, где проповедовала христианство, а люди обращались в православную веру. Поэтому ее прозвали равноапостольной.
В 1547 году Ольгу причислили к лику святых равноапостольных. Такой чести удостоены только пятеро женщин: Мария Магдалина, царица Елена, первомученица Фекла, мученица Апфия и просветительница Грузии - Нина.
Православный праздник сегодня - день памяти мученицы Евфимии
Чудо, совершенное Евфимией, стало решающим в вопросах веры города Халкидона. Во время Вселенского собора православные и еретики не могли прийти к соглашению, какая вера есть истинная. Тогда патриарх решил, что нужно обратиться к мученице Евфмиии, и пусть Господь через нее даст ответ.
Присутствующие написали два исповедания - еретическое и православное, а затем положили листки в гроб святой. Спустя сутки гроб оказался открыт, а в руке Евмифия держала список с православными догмами. Второй листок же лежал у ее ног. Тогда православная вера была признана единственно верной, а еретики приняли христианство.
Приметы 24 июля
- гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет;
- гулкий гром - к продолжительному ливню, глухой - к тихому дождю;
- паук сидит посреди паутины - к дождю;
- много росы в огороде - к неурожаю огурцов и помидоров;
- жаркий солнечный день - к хорошему урожаю зерновых.
Что можно делать 24 июля
Наши предки считали, что сегодня - отличный день для того, чтобы ходить на охоту.
Что нельзя сегодня делать
- оставлять себе деньги, если нашли их;
- лениться, бездействовать, а также ссориться.
Именинники 24 июля не должны сегодня стирать, убирать, купаться в водоемах и планировать свадьбу.