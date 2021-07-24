Сегодня христиане отмечают большой церковный праздник - день памяти равноапостольной княгини Ольги - великой правительницы Киевской Руси.

Народный праздник 24 июля получил названия: Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга-страдница, именины Ольги и Елены, Евфимия Стожарница.

Ольга была женой князя Игоря Рюриковича и матерью Святослава Игоревича. После того, как муж ее погиб от рук древлян, она не захотела выходить замуж и полностью отдала себя правлению государством при трехлетнем сыне. До совершеннолетия Святослава Ольга занимала престол.

Народ любил ее и считал мудрой. Некоторые из жителей города уже были христианами, когда Ольга стала интересоваться этой религией. Уверовав во Христа, она поняла, что язычество - ложная вера, а православие - истинная, и поехала креститься в Константинополь. Там она прожила некоторое время, а затем вернулась в Киев, чтобы продолжать восхвалять христианскую веру.

Читайте такжеИменины в августе: когда отмечаются мужские и женские Дни ангелаСын ее не захотел принять православие, боялся, что дружина не поймет. Но Ольга радовалась, что он не запрещает креститься своим подданным. Она старалась привить любовь к христианству у троих внуков: Владимира, Олега и Ярополка. Путешествовала по городам, где проповедовала христианство, а люди обращались в православную веру. Поэтому ее прозвали равноапостольной.

В 1547 году Ольгу причислили к лику святых равноапостольных. Такой чести удостоены только пятеро женщин: Мария Магдалина, царица Елена, первомученица Фекла, мученица Апфия и просветительница Грузии - Нина.

Православный праздник сегодня - день памяти мученицы Евфимии

Чудо, совершенное Евфимией, стало решающим в вопросах веры города Халкидона. Во время Вселенского собора православные и еретики не могли прийти к соглашению, какая вера есть истинная. Тогда патриарх решил, что нужно обратиться к мученице Евфмиии, и пусть Господь через нее даст ответ.

Присутствующие написали два исповедания - еретическое и православное, а затем положили листки в гроб святой. Спустя сутки гроб оказался открыт, а в руке Евмифия держала список с православными догмами. Второй листок же лежал у ее ног. Тогда православная вера была признана единственно верной, а еретики приняли христианство.

Приметы 24 июля

гром гремит на Евфимию, то на следующий день рыба хорошо клевать будет;

гулкий гром - к продолжительному ливню, глухой - к тихому дождю;

паук сидит посреди паутины - к дождю;

много росы в огороде - к неурожаю огурцов и помидоров;

жаркий солнечный день - к хорошему урожаю зерновых.

Что можно делать 24 июля

Наши предки считали, что сегодня - отличный день для того, чтобы ходить на охоту.

Что нельзя сегодня делать

оставлять себе деньги, если нашли их;

лениться, бездействовать, а также ссориться.

Именинники 24 июля не должны сегодня стирать, убирать, купаться в водоемах и планировать свадьбу.

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Автор: Кристина Кащавцева