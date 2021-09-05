Сегодня христиане отмечают три важных события.

Мученик Лупп был слугой великомученика Димитрия. В тот момент, когда Димитрий оказался на смертном одре, Лупп смочил его кровью свою одежду и перстень, а затем творил многие чудеса и лечил больных. За это был умерщвлен императором Максимилианом.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученика Иринея

Молодой человек жил в г. Смирна, с юношества интересовался религией, греческим языком и философией. Был учеником святого Поликарпа, который обучался вере у самого Иоанна Богослова. По достижению совершеннолетия отправился в Галлию (нынешнюю Францию) проповедовать Слово Божие. После смерти епископа, которому помогал, занял его место.

Читайте такжеИменинники 5 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаИриней много трудился на благо церкви, особенно, после гонений Марка Аврелия - утешал больных, помогал нищим. Посылал людей в разные концы света, чтобы распространять христианство, написал пять книг против ереси.

В то время произошел раздор между Римской и Восточными церквами из-за даты празднования Пасхи. Ириней, ссылаясь на учения святых, остановил вражду между верующими. Скончался в 202г. во время очередного гонения на христиан.

Праздник 5 сентября - день памяти святителя Каллиника

Каллиник был патриархом в Константинополе в конце VII века. Тогда императором был Юстиниан II. Он хотел построить себе дворец и сказал, что нужно разрушить церковь, стоящую рядом. Каллиник не дал благословения на такое деяние. Юстиниана это не остановило и он приказал уничтожить храм.

Каллиник помолился Господу и церковь разрушилась сама, но гнев небес обрушился на голову правителя - его свергли и поместили в заточение. Юстиниан бежал, нанял войско и вернулся в город. Клялся Каллинику, что не причинит никому вреда. Но лишь войдя в город, Юстиниан нарушил договор - убил всех правительственных лиц и многих мирных граждан, а Каллинику отрезал язык, выколол глаза и замуровал в стену. Тело святителя нашли через 40 дней, тут же он и скончался.

Приметы 5 сентября

если журавли в этот день улетают на юг - зима будет холодной;

отсутствие заморозков утром говорит о теплой осени;

поспела брусника - можно собирать лен и овес.

Что нельзя сегодня делать

Наши предки верили, что в этот день нечистая сила принимает людской облик и гуляет в лесу. Так что, если отправитесь в лес, не разговаривайте со случайными прохожими - это проделки бесов, которые норовят заманить вас в чащу.

Что можно делать 5 сентября

Издавна в этот день женщины отправлялись в лес, чтобы собрать бруснику, а затем приготовить из нее целебные настойки и отвары. Мужчины занимались сбором льна и овса. Верили, что если не успеть сделать это до заморозков - в следующем году будет плохой урожай.

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Автор: Кристина Кащавцева