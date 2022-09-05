Какой праздник 5 сентября / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 5 сентября в честь Луппа Солунского. С этого времени в северных украинских областях часто начинаются первые заморозки. Особенно заметно похолодание ночью. Также день становится заметно короче и темнеет уже гораздо раньше.

Наши предки в этот день собирали и ели бруснику. Хозяйки заготавливают ягоду на зиму, а также готовят с ней пироги и блинчики. Также наши предки закрывали в бочках брусничные компоты и наливки. Листья и стебли брусники заваривали при простуде и воспалениях.

Что нельзя делать 5 сентября

  1. В этот день не стоит доверять интуиции - она может подвести.
  2. Ветер в эту дату холоднее, чем кажется, поэтому нельзя легко одеваться.

Приметы погоды 5 сентября

  • Если брусника уже созрела, то пора собирать овес.
  • Гром в этот день - к теплой осени и холодной зиме.
  • Морозное утро - к ранней осени и короткому бабьему лету.
  • Если день по-летнему теплый, то настоящая осенняя погода нескоро наступит.
  • Если в этот день бушует непогода, то она ещё долго продлится.

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