Народный праздник 5 сентября известен под названием Луп-брусничник.

Христиане отмечают церковный праздник 5 сентября в честь Луппа Солунского. С этого времени в северных украинских областях часто начинаются первые заморозки. Особенно заметно похолодание ночью. Также день становится заметно короче и темнеет уже гораздо раньше.

Наши предки в этот день собирали и ели бруснику. Хозяйки заготавливают ягоду на зиму, а также готовят с ней пироги и блинчики. Также наши предки закрывали в бочках брусничные компоты и наливки. Листья и стебли брусники заваривали при простуде и воспалениях.

Что нельзя делать 5 сентября

В этот день не стоит доверять интуиции - она может подвести. Ветер в эту дату холоднее, чем кажется, поэтому нельзя легко одеваться.

Приметы погоды 5 сентября

Если брусника уже созрела, то пора собирать овес.

Гром в этот день - к теплой осени и холодной зиме.

Морозное утро - к ранней осени и короткому бабьему лету.

Если день по-летнему теплый, то настоящая осенняя погода нескоро наступит.

Если в этот день бушует непогода, то она ещё долго продлится.

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