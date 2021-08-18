Православные верующие сегодня отмечают несколько праздников.

Сегодня чтят память мученика Евсигния Антиохийского, который 60 лет отдал воинской службе. Вследствие старости Евсигний оставил свою службу и удалился в Антиохию, посвящая себя посту и молитве. Происходило это во времена Юлиана Отступника, которому донесли на святого.

Император вызвал Евсигния к себе, а тот обвинял правителя в отречении от веры, прославлял христианство и царей, которые верили в Господа. Придя в ярость от такой дерзости, император приказал убить верующего мечом. Умер святой в возрасте 110 лет.

Сегодня также отмечают народный праздник 18 августа - Евстигней-житник.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти Фавия и Анфира

Читайте такжеИменины 18 августа: кто празднует День ангела и как назвать ребенкаСвятые были папами в Риме, жили в III веке. Фавий погребал тела людей, которые подвергались пыткам со стороны правителя. После смерти святого Анфира, прихожане в церкви собрались, чтобы решить, кого назначить вместо него. Согласно поверью, тогда с неба спустился белый голубь и сел на голову отцу Фавию, а затем поднялся ввысь и исчез.

Вскоре императором стал Гордиан, при нем Фавий воздвиг несколько храмов и крестил язычников. Но во времена правления Декия гонения на христиан возобновились. Фавия казнили первым.

Церковный праздник 18 августа - святой праведной Нонны

Нонна была дочерью благочестивых христиан, вышла замуж за Григория - богатого язычника. Много лет пыталась разными способами обернуть его в христианство и добилась своего.

Григорий Богослов стал епископом, а Нонна - диаконессой и воспитывала детей во христианской вере. Перенесла много страданий, похоронила двоих детей и мужа. Вскоре умерла сама в храме во время молитвы.

Приметы 18 августа

какая погода 18 августа - такая она будет и в декабре;

черви выполняют из-под земли - к дождю;

наши предки в этот день не пели в поле - к плохому урожаю.

Что сегодня нельзя делать

ссориться и ругаться, иначе конфликт будет длиться долго;

вести задушевные беседы и много общаться с малознакомыми людьми;

заключать важные сделки и подписывать бумаги.

Что можно делать 18 августа

Согласно поверьям, в старину этот день был особенно важен для полевых работ. Пращуры делали обряды, чтобы злая сила не побила жнива. Девушки гуляли по полю и срывали колоски - та, у которой злак будет с 12-ю колосьями, обретет счастье.

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Автор: Кристина Кащавцева