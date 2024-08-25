26 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Адриана и мученицу Наталию. В народе день получил название Адриян Осенний и Наталья Овсянница. Рассказываем о традициях и приметах 26 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
26 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
26 августа по новому церковному календарю (8 сентября по старому) - день памяти мучеников Адриана и Наталии.
Адриан и Наталия были молодыми супругами и жили в Вифинии, области на севере Малой Азии, на рубеже III-IV веков. Адриан был судьей в судебной палате. Это были времена правления императора Максимиана, который устраивал гонения на христиан. Их всячески поощряли и обещали награды за доносы.
Как-то по одному из таких доносов солдаты правителя схватили 23 христиан, скрывавшихся в пещере. Их пытали и принуждали отказаться от веры, а затем отправили в судебную палату для показаний. Когда Адриан увидел мужество верующих, то сильно воодушевился и заявил, что он тоже христианин. Об этом донесли императору - судью сначала пытались образумить, а затем бросили в темницу.
Наталья, его жена, была тайной христианкой - она навещала мужа в темнице и укрепляла его веру. Адриана приговорили к смертной казни и вскоре казнили. Наталию принуждали второй раз выйти замуж, но ей удалось скрыться в Византии. Как-то во сне она увидела мужа - Адриан сообщил, что скоро они встретятся. Наталия, измученная страданиями, вскоре умерла.
Церковный праздник 26 августа по старому стилю
Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Максима Исповедника.
О чем говорят приметы на 26 августа
По приметам дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время и зима:
- холодное утро - к ранней зиме;
- туман в этот день - еще будет епло, а если на деревьях иней - будет мороз;
- много грибов-опят - бабьего лета не жди.
В народе 26 августа - праздник Адриян Осенний и Наталья Овсянница. Прозвали его так потому, что в эту пору начинают косить овес, а осень становится все ближе. Мы также рассказывали, какой сегодня праздник в народном календаре и об обычаях и запретах этого дня.
Что нельзя делать 26 августа
26 августа, как и в другие дни, церковь не одобряет и выступает против ругани, злости, сплетен, клеветы, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы дня запрещают ходить босиком - по поверью, за голую ногу может ухватить нечисть. На самом деле этому запрету есть и рациональное объяснение: земля ближе к осени становится более холодная, поэтому хождение босиком может стать причиной простуды. Категорически на Адриана и Наталью запрещено ругаться с близкими - ссора может затянуться на долгое время.
Что можно делать 26 августа
В молитвах к святой Наталье обращаются с просьбами сохранить в семье счастье и любовь, незамужние девушки просят хорошего супруга.
26 августа принято готовить овсяное печенье, овсяные блины. Считается, что если рожденную в этот день девочку назвать Натальей, она будет счастлива всю жизнь. Если 26 августа принести в дом гроздь рябины, то в семье будут мир и согласие.
26 августа - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Наталья, Адриан, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.
По старому стилю именины празднуют Алексей, Василий, Константин, Максим, Николай, Евдокия, Ксения.