Какой церковный праздник отмечают 6 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

6 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. О традициях и приметах 6 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

6 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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6 июня по новому календарному стилю (19 июня - по старому) - день памяти преподобного Виссариона.

Преподобный Виссарион жил в V веке. Сам он был родом из Египта, но постоянно путешествовал по святым местам, чтобы больше узнать о монашеской жизни. Он был в Иерусалиме, а также в Иорданской пустыне у отшельников. Когда Виссарион вернулся, то принял постриг и дал обет безмолвия,.

Преподобный ел раз в неделю, случалось, что не ел и не пил в течение 40 дней. Господом Виссарион был наделен даром чудотворения: после его молитвы непригодная для питья вода превращалась в чистую и сладкую, а в засуху по молитве святого шел дождь. Кроме этого, Виссарион изгонял бесов и мог переходить реки - словно шел по суше. Но делал он это скрытно, так как не хотел славы, и каждый раз сам удивлялся своим чудесам.

Знали преподобного, как смиренного и скромного человека. Известне случай, как однажды священник велел одному из согрешивших монахов выйти из храма. Тогда вместе с ним вышел и Виссарион, сказав при этом: "И я грешен". Умер преподобный в глубокой старости.

Церковный праздник 6 июня по старому стилю

6 июня по старому календарному стилю вспоминают преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

О чем говорят приметы на 6 июня

По приметам дня судят, каким будет лето:

если в этот день похолодало - до середины августа установится хорошая погода;

ясный день выдался - к хорошему урожаю;

много пчел - к ясной погоде;

ветер восточный - лето будет дождливым, а если западный - жарким.

В народном календаре 6 июня - праздник Ларион Пропольник, назвали его так в честь святого Илариона Нового, память которого также совершается в этот день.

Что нельзя делать 6 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, сплетни, клевету, выступает против обид, жадности, зависти и уныния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

По народным приметам сегодня нельзя жаловаться на проблемы, потому что от них тогда долго не удастся избавиться. Не советуют отправляться в дальнюю дорогу, менять работу, заключать важные сделки, а также делиться своими планами - задуманное не сбудется.

Что можно делать 6 июня

У святого Виссариона просят сил, чтобы вынести жизненные трудности, также он покровительствует творческим людям. Святого Илариона просят укрепить семью и прибавить благополучия, а также исцелить и уберечь от болезней.

Сегодня принято работать по дому, а также заниматься прополкой огорода. В народе считается, что если Ларион Пропольник совпадет с убывающей луной, то от сорняков удастся надолго избавиться. Ранее мы рассказывали, когда будет новолуние в июне 2024. Также согласно поверьям, сегодня нужно обязательно полить цветы или огород - здоровье будет крепким, а незамужних девушек ждет удача в любви.

6 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Сусанна, Иларион, Лукьян, Виссарион, а по старому стилю - Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Федор, Елена.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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