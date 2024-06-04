Какой церковный праздник отмечают 5 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

5 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, а также отмечают день памяти Игоревской иконы Божией Матери. О традициях и приметах 5 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

5 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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5 июня по новому календарному стилю (18 июня - по старому) - перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского и день памяти Игоревской иконы Божией Матери.

Князь Игорь жил в ХІІ веке, он был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Сиверского, и правнуком святого Ярослава Мудрого. В те времена между потомками Ярослава - Ольговичами и Мстиславовичами - шла борьба за власть и продолжались княжеские раздоры. Получилось так, что старший брат Игоря, киевский князь Всеволод, в 1146 году поставил младшего брата своим наследником. И Игорь поневоле оказался втянут в борьбу за престол.

Его княжение продолжалось менее двух недель: в ходе битвы под Киевом с князем Изяславом войско предало Игоря. Князя взяли в плен - там он тяжело заболел и едва не умер. В таком состоянии Игорь попросил разрешения принять монашество - вскоре он сделал это в Феодоровском монастыре в Киеве с именем Игнатий.

Со временем князь выздоровел, он вел богоугодную жизнь, много времени проводил в молитве и покаянии. Но случилось непредвиденное: спустя год в храм, где Игорь молился перед иконой Богоматери во время богослужения, ворвалась толпа ненавистников Ольговичей и жестоко забила князя до смерти.

По преданию, когда вечером тело Игоря внесли в храм отпевать, произошло чудо: вмиг зажглись все храмовые свечи. Похоронили князя в монастыре святого Симеона, на окраине Киева. Вскоре у его мощей стали происходить чудеса. В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

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Икону Божьей Матери, перед которой молился князь Игорь в последние минуты своей земной жизни, стали звать Игоревской. Считается, что образ был создан примерно в конце XIV - начале XV веков, а сама святыня является чудотворной.

В начале ХХ века икона находилась в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В 1924 году ее забрали на реставрацию, далее местонахождения образа неизвестно.

Церковный праздник 5 июня по старому стилю

5 июня по старому календарному стилю вспоминают преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобную Ефросинию Полоцкую.

О чем говорят приметы на 5 июня

По приметам дня судят о погоде и урожае:

с утра сильно пахнет травой - пойдет дождь;

туман стелется над водой - будет урожай грибов;

много росы - к богатому урожаю;

установилась ясная и теплая погода - будет хороший урожай зерна.

В народе считается, что именно с этого дня начинаются самые короткие ночи - воробьиные. В народном календаре 5 июня - праздник Дорофеев день, в честь священномученика Дорофея, епископа Тирского, память которого также совершается сегодня.

Что нельзя делать 5 июня

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет ругань, ссоры, клевету, выступает против обид, жадности, зависти, уныния.

Народные приметы запрещают в этот день рассказывать сны, особенно страшные, и поднимать деньги или вещи, которые кто-то обронил - можно заболеть.

Что можно делать 5 июня

Перед Игоревской иконой просят Богородицу о спасении от завистников и предателей, ищут исцеления от телесных недугов, страха и уныния. Помогает молитва у образа, когда нужно наладить семейные отношения между кровными родственниками, укрепить братскую любовь и восстановить мир.

День благоприятный для домашних хлопот - можно заниматься уборкой, стиркой, работать в огороде. 5 июня принято высаживать огурцы, считается, что если в этот день выполоть все сорняки на огороде и в саду, то они больше не вырастут. Также в народе верят, что на Дорофея расцветает загадочная сон-трава - ее в древности носили как оберег и закладывали в фундамент будущего дома.

5 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор, а по старому стилю - Афанасий, Константин, Леонтий, Михаил, Мария, Ефросинья, Дарья.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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