Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 4 ноября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

4 ноября по новому церковному календарю почитают украинского святого - святителя Павла, митрополита Тобольского. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 4 ноября по новому календарю (17 ноября по старому) - день памяти святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

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Павел Конюшкевич родом из Самбора (Галичина), родился в 1705 году. Был из обеспеченной семьи, получил хорошее образование - учился в Самборском училище православного братства святого апостола Филиппа, а затем в Киевской академии, где остался преподавать пиитику (поэтику). В 1733 году принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре, через год он стал иеродиаконом, а в 1740- м - иеромонахом.

В 1741 году Павла вызвали в Москву - и поставили проповедником при Славяно-греко-латинской академии. Через два года он стал архимандритом Юрьевского монастыря в Новгородской епархии (монастырь основал еще киевский князь Ярослав Мудрый). На этой должности архимандрит находился 14 лет, а после его рукоположили в епископа и митрополита Тобольского и Сибирского.

На этой должности он много усилий положил на образование духовенства - ввел в Тобольской семинарии предмет богословие, вызвал из Киева трех монахов-преподавателей. При Павле в Тобольском и других монастырях построили около 20 каменных храмов, святитель открывал новые приходы в селах, заботился о вдовах и сиротах и открыто выступал против изъятия церковных имений, которое проводила императрица Екатерина II.

Но недовольные деятельностью Павла, который был против вмешательства светской власти в дела Церкви, донесли на него и того вызвали в Петербург. Митрополит Иларион (Огиенко) говорил о Павле, что тот был "единомышленником митрополита Арсения (Мациевича) относительно обороны святой Православной Церкви", а также "это был высокообразованный иерарх, украинец... первоклассный проповедник и богослов. Упорно говорил ко всем на украинском языке".

Святитель не поехал в Петербург в этот раз, и во второй тоже. Он оставался в Тобольске и занимался епархией. Тогда его велели выслать из Тобольска. Митрополит подал прошение освободить его от обязанностей и вернулся в Киево-Печерскую лавру. В Киеве он служил в разных храмах Киева и проводил время в монашеских подвигах.

Умер святитель 4 ноября, похоронен был в склепе под Большой лаврской церковью. После себя он оставил завещание, согласно которому все его имущество раздали бедным. Ныне его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

В 1999 году решением Священного Синода украинской Церкви Павел был причислен к лику святых.

Какой церковный праздник 4 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 4 ноября

По приметам дня можно узнать о зиме и погоде в сором времени:

птицы утром беспокойные - к вечеру пойдет снег или дождь;

туман стелется - к теплу;

ясный день - похолодает;

небо алое на закате - к сильному ветру завтра;

мышей много развелось - зима выдастся холодной;

лес черный стоит - к потеплению.

завтра сильный ветер.

В народе день прозвали Еремин, Еремей и Никандр - в честь мучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея, память которых совершается сегодня. Так как в этот день обычно выпадают осадки, то в народе говорят: "Ерема - сиди дома".

Что нельзя делать сегодня, 4 ноября

В церковный праздник 4 ноября церковь выступает против клеветы, сплетен и ссор, жадности и зависти, лени. Не следует отказывать в помощи тому, кто просит.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ходить в гости и принимать гостей, начинать никакие дела, так как особой удачи в них не будет. Не советуют что-либо давать в долг соседям, особенно огня (спички, свечи) – говорят,"вынесешь из дома" удачу и счастье.

Что можно делать 4 ноября

В православный праздник сегодня к святым обращаются с молитвами дать сил и мудрости, чтобы выдержать жизненные невзгоды.

В старину верили, что на Ерему по земле гуляет нечисть, и старались сделать так, чтобы она никому не навредила и не смогла проникнуть в дом. Например, на подоконники клали клали гроздья рябины, которая считается домашним оберегом.

Кто отмечает день ангела 4 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Порфирий, Александр, Николай, Евгения, Илья, Степан.

По старому стилю день ангела у Федора, Ивана, Василия, Елизаветы, Анны, Германа, Григория, Николая, Ираклия, Максима.

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