Народный праздник 4 ноября известен под названиями Ерёмин день, Осенняя Казанская.

Наши предки 4 ноября занимались подготовкой к зиме и устраивали пышные застолья. Сегодняшний день имеет много давних народных запретов.

Какой сегодня праздник в Украине

4 ноября официально отмечается День железнодорожника. Сегодня стоит поздравить знакомых работников железной дороги. День железнодорожника Украина отмечает с 2002 года. Ранее мы публиковали поздравления с Днем железнодорожника, которые точно понравятся близким.

Народный праздник 4 ноября - Казанская Богоматерь

По новому стилю Православная церковь Украины чтит святых Иеремия, Никандра и Меркурия Киево-Печерского. По старому календарю чествуют равноапостольного Аверкия Иерапольского, епископа Ираклия и Казанской иконы Богоматери. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 4 ноября отмечают христиане.

Видео дня

В эту дату часто наступала зимняя погода и выпадал первый снег. Крестьяне заканчивали посев озимых культур и защищали участок от мороза. Мужчины заготавливали дрова, а женщины квасили капусту в бочках. К этой дате крестьяне старались закончить всё строительство и ремонт.

Праздник сегодня считается очень счастливым для женского пола. Женщины не работали, а посвящали день рукоделию или отдыху. В эту дату молились Богородице о женском счастье и крепком браке. На ужин готовили множество блюд, а также ставили домашний алкоголь.

4 ноября - удачная дата для свадьбы. Пара, которая поженится сегодня, будет счастливой и сплоченной.

Кто родился 4 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют оптимистичный, дружелюбный характер. Однако надолго запоминают обиды и принимают критику близко к сердцу. По приметам, рожденный 4 ноября человек будет долгожителем.

Что нельзя делать 4 ноября

Сегодня строго запрещено одалживать любые предметы и деньги, иначе вместе с этим отдадите другому человеку свое счастье.

Пить спиртное - к проблемам с желудком.

Не стоит заниматься тяжким физическим трудом и поднимать тяжелые вещи.

Очень несчастливая дата для далекой работы и длительных поездок.

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