Наши предки 4 ноября занимались подготовкой к зиме и устраивали пышные застолья. Сегодняшний день имеет много давних народных запретов.
Какой сегодня праздник в Украине
4 ноября официально отмечается День железнодорожника. Сегодня стоит поздравить знакомых работников железной дороги. День железнодорожника Украина отмечает с 2002 года. Ранее мы публиковали поздравления с Днем железнодорожника, которые точно понравятся близким.
Народный праздник 4 ноября - Казанская Богоматерь
По новому стилю Православная церковь Украины чтит святых Иеремия, Никандра и Меркурия Киево-Печерского. По старому календарю чествуют равноапостольного Аверкия Иерапольского, епископа Ираклия и Казанской иконы Богоматери. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 4 ноября отмечают христиане.
В эту дату часто наступала зимняя погода и выпадал первый снег. Крестьяне заканчивали посев озимых культур и защищали участок от мороза. Мужчины заготавливали дрова, а женщины квасили капусту в бочках. К этой дате крестьяне старались закончить всё строительство и ремонт.
Праздник сегодня считается очень счастливым для женского пола. Женщины не работали, а посвящали день рукоделию или отдыху. В эту дату молились Богородице о женском счастье и крепком браке. На ужин готовили множество блюд, а также ставили домашний алкоголь.
4 ноября - удачная дата для свадьбы. Пара, которая поженится сегодня, будет счастливой и сплоченной.
Кто родился 4 ноября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют оптимистичный, дружелюбный характер. Однако надолго запоминают обиды и принимают критику близко к сердцу. По приметам, рожденный 4 ноября человек будет долгожителем.
Что нельзя делать 4 ноября
Сегодня строго запрещено одалживать любые предметы и деньги, иначе вместе с этим отдадите другому человеку свое счастье.
Пить спиртное - к проблемам с желудком.
Не стоит заниматься тяжким физическим трудом и поднимать тяжелые вещи.
Очень несчастливая дата для далекой работы и длительных поездок.