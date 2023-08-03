Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

4 августа в православной церкви почитают память святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе ее называют Мария Ягодница. Кем была святая Мария Магдалина и почему она так почитаема в христианстве, о традициях этого дня, его запретах и народных приметах - в материале.

4 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Мария Магдалина была родом из города Магдала (Мигдал-Эль), в Галилее (сейчас это территория Израиля). В Евангелии рассказывается, что она была необычайно красива, но вела грешную жизнь. Христос исцелил ее, изгнав семь демонов, и с тех пор Мария стала следовать за Учителем и помогать ему. Она была свидетельницей его казни на Голгофе и его мучений. В православии Марию Магдалину почитают как одну из жен-мироносиц - женщин, которые после казни Христа пришли к гробу Иисуса умастить его тело благовониями (миром), но не обнаружили тело. При чем первой пришла Мария - она же первой увидела воскресшего Иисуса и затем рассказала о его воскресении другим и принесла эту весть в Рим.

Согласно легенде, когда она сообщила об этом императору Тиберию, он ответил, что это невозможно - как невозможно, чтобы куриное яйцо стало красным. В тот же миг куриное яйцо в его руке окрасилось в красный цвет. Полагают, что именно отсюда пошла традиция красить пасхальные яйца.

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Умерла святая мироносица Мария Магдалина в Эфесе, ее нетленные мощи в IX веке перенесли в Константинополь, в храм монастыря святого Лазаря. Ныне частички мощей святой находятся в разных странах.

Святую вспоминают 4 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать ее будут 22 июля.

Народные приметы на 4 августа

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

туман на рассвете - установится тихая погода без ветра;

пауки прячутся - будет дождь;

сильная роса - будет плохой урожай льна;

слышен гром - жди ливня;

гроза в этот день - будет много сена.

В народе 4 августа - праздник Марья Суровица, Мария Ягодница, Огненная Мария. Ее наравне с пророком Ильей считают повелительницей молний и грома.

4 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов, некоторые из них касаются непосредственно женщин:

нельзя сквернословить, ругаться, желать зла;

нельзя отказывать в помощи;

женщинам запрещено тяжело работать, особенно на огороде и в поле.

Также по народным приметам, в этот день в грозу не следует оставлять открытыми окна и двери - согласно поверью, в это время в дом может прникнуть нечистая сила, но логически это объясняется тем, что окна и двери в грозу нужно закрывать с целью безопасности.

Что можно делать 4 августа

Марию Магдалину считают заступницей женщин, ей молятся об исцелении от болезней и просят наставить на путь истинный. Всем, кто обратится к святой в ее день, Мария Магдалина будет покровительствовать.

Женщинам в этот день не полагается работать, но можно мыть окна и стирать занавеси. Солнечный свет в этот день считается особенный, его называют "Марьин свет" - чем больше его будет в доме, тем больше будет достатка и благополучия.

Также в старину в этот день ходили в лес за ягодами, из которых варили варенье и пекли пироги.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

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