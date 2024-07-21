Какой церковный праздник отмечают 22 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

22 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святую равноапостольную Марию Магдалину. В народе день получил название Мария Ягодница. Кем была святая, о традициях и приметах 22 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

22 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

22 июля по новому церковному календарю (4 августа по старому) - день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, одной из жен-мироносиц.

Мария Магдалина родилась в Галилее (ныне Израиль), в городе Магдале. В Евангелие сказано, что девушка была необычайной красоты, но вела греховную жизнь (хотя по этому поводу идут споры). После встречи с Христом, который исцелил ее и изгнал семь демонов, Мария стала следовать за Учителем и во всем помогать Ему. Она также была рядом с Иисусом на Голгофе, во время казни.

Марию Магдалину почитают как одну из жен-мироносиц - женщин, которые после смерти Христа пришли к его гробу, чтобы умастить тело своего Учителя благовониями (миром), но не обнаружили его в гробнице. По преданию, первой к пещере, где лежало тело Иисуса, пришла Мария, и она же первой увидела воскресшего Иисуса. Эту весть она рассказала другим и с ней пошла в Рим, к императору Тиберию.

По легенде, к правителю Мария пришла с яйцом (с пустыми руками идти было нельзя). Она сообщила новость о воскресении Христа, на что император ответил, что это невозможно - так же, как невозможно, чтобы куриное яйцо стало красным. В тот же миг яйцо в его руке окрасилось в красный цвет. Полагают, что именно отсюда пошла традиция красить пасхальные яйца.

Умерла Мария Магдалина в Эфесе, ее нетленные мощи в IX веке перенесли в Константинополь, в храм монастыря святого Лазаря. Ныне частички мощей святой находятся в разных странах.

Церковный праздник 22 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

О чем говорят приметы на 22 июля

По приметам дня судят о погоде и урожае:

туман с утра - к тихой и безветренной погоде;

роса большая выпала - будет плохой урожай льна;

гремит и пауки попрятались – к дождю или ливню;

гроза 22 июля - будет хороший сенокос.

В народном календаре 22 июля - праздник Мария Ягодница, или Огненная Мария. В старину в этот день собирали лесные ягоды, а саму Марию наравне с пророком Ильей считают повелительницей молний и грома.

Что нельзя делать 22 июля

Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет сквернословия, ссор, ругани, злобы, выступает против мести, зависти, жадности, отчаяния, а также клеветы и сплетен.

Народные приметы дня запрещают женщинам тяжело работать, особенно на огороде и в поле. По поверьям сегодня во время грозы не следует оставлять открытыми окна и двери - в это время в дом может проникнуть нечистая сила. Хотя этому есть и более рациональное объяснение: окна и двери в грозу нужно закрывать с целью безопасности.

Что можно делать 22 июля

Святая Мария Магдалина считается небесной заступницей женщин. Ей молятся об исцелении от болезней, просят уберечь от плохих помыслов, сохранить семейный союз, подарить красоту. Считается, что всем, кто обратится к святой в ее день, Мария Магдалина будет покровительствовать.

Утром в день памяти Марии Магдалины обычно собирали росу - ее называли "серебряной". Она, считали предки, прогонит с лица морщины и вернет белизну коже и молодость.

Женщинам в этот день не советуют работать на огороде и в саду, но можно хлопотать по дому, мыть окна и стирать занавеси. В ясный и погожий день советуют впустить в дом как можно больше солнечного "Марьиного света"- чем больше его в доме, тем больше будет достатка и благополучия.

22 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Зина, Михаил, Мария.

По старому стилю именины празднуют Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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