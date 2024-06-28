Какой церковный праздник отмечают 29 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

29 июня по новому церковному календарю православные верующие почитают память чудотворной Касперовской иконы Божией Матери, а также вспоминают преподобного Паисия Святогорца. Также 29 июня по новому стилю - день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. О традициях и приметах 29 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

29 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, поэтому православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

29 июня по новому календарному стилю (12 июля - по старому) - день памяти святых апостолов Петра и Павла, преподобного Паисия Святогорца и Касперовской иконы Божией Матери.

Паисий Святогорец - один из самых почитаемых греческих святых и духовных светил греческого народа ХХ века, старец и монах Афонской горы. Его широко почитают как старца во всем православном мире.

Паисий родился в 1924 году, в турецкой Каппадокии, в семье Эзнепидисов и при рождении получил имя Арсений - от святого Арсения Каппадокийского, который крестил его и предсказал мальчику монашеское будущее.

После обмена населением между Грецией и Турцией его семья поселилась в Конице в регионе Эпир, где Арсений вырос и выучил плотницкое дело. Во время гражданской войны в Греции он служил радио-оператором, отметился своей храбростью, самопожертвованием и моральной праведностью. После войны Арсению не удалось начать монашескую жизнь, так как ему надо было обеспечивать своих сестер. Но в 1950 году он все-таки ушел на гору Афон, где был послушником 4 года и пострижен в инока с именем Аверкий. Со временем он перешел в монашеское братство Филофей (Любитель Бога). В монастыре Филофей он был в послушанигдеи у старца Симеона, и тот постриг Аверкия в малую схиму и дал имя Паисий.

12 июля 1994 года, приняв Святое Причастие за день до этого, старец Паисий умер. Похоронен он в Суроте, рядом с Церковью Святого Арсения Каппадокийского. В 2015 году Священный Синод Константинопольского Патриархата под председательством Патриарха Варфоломея причислил старца Паисия к лику святых.

***

Касперовская икона Божией Матери - один из образов Богородицы, почитаемый как чудотворный. Находится икона в Успенском соборе Одессы.

В Украину образ привез в конце XVI века серб. В середине XVIII века его потомок поселился в Ольвиопольском уезде Херсонской губернии, а образ передавался по наследству в семье. В 1809 году её приобрела помещица, жена штабс-капитана, Иулиания Ионовна Касперова, которая проживала тогда в имении Касперово (сейчас Кизомыс Белозерского района Херсонской области).

Икона к тому времени уже сильно обветшала, но как-то в феврале 1840 года, когда Касперова ночью молилась перед иконой с просьбой помочь ей, то вдруг увидела, что икона обновилась и лик Богородицы просветлел. В соседнем селе жила дворянка Вера Бурлеева, которая никак не могла излечить паралич левой руки. Весной 1840 года во сне она услышала голос Богоматери – он велел идти помолиться иконе в Касперово. После молитвы дворянка излечилась.

Летом 1843 года произошли еще 3 исцеления: после молитв перед образом выздоровел 13-летний крестьянский мальчик из города Херсона Иван Шумяков, который старал падучей болезнью, выздоровела разбитая параличем очаковская мещанка Мария Смешная, после молитвы перед образом Пресвятой Девы и помазания маслом от лампады возвратился рассудок новоивановской крестьянке Парасковье Семипудовой.

С тех пор икону признали чудотворной и она получила название "Касперовская". К образу стали стекаться паломники из Херсона, Очакова, Одессы, Николаева и других мест. С 1852 года по просьбе херсонцев икону на праздник Вознесения Господня стали приносить в собор Херсона.

Во время блокады Одессы британским флотом во время Крымской войны (1853-1855 годы) жители города обратились к архиепископу Иннокентию (Борисову) с просьбой перенести Касперовскую икону в одесский Спасо-Преображенский собор. После молитвы горожан перед святым образом и крестного хода на праздник Покрова 1 октября 1854 года враги внезапно развернулись и оставили Одесскую бухту. После этого чудотворную икону каждый год приносить в Одессу в этот день, где она и оставалась до среды Светлой седмицы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а с 1918 года образ пребывал там постоянно.

В ХХ веке самым известным чудом, связанным с иконой, считают избавление в 1922 году села Гниляково Одесской области от эпидемии холеры. В 1936 году Касперовскую икону перенесли в Успенский собор Одессы, где она находится и сейчас.

Церковный праздник 29 июня по старому стилю

29 июня по старому календарному стилю - день памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского.

О чем говорят приметы на 29 июня

Приметы дня говорят о погоде летом и зимой и урожае:

дождь идет в этот день - к хорошему урожаю;

если накануне кукушка замолкла, а 29 июня снова начала куковать - зима будет поздняя;

день очень жаркий - на Рождество будет сильный мороз к морозу, а дождливый день - к холодному лету и прохладной зиме.

В народном календаре 29 июня - праздник Петров день. Считается, что, начиная с Петра и Павла, дни становятся все короче, а ночи - длиннее.

Что нельзя делать 29 июня

В день Петра и Павла не следует заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, нельзя венчаться.

Народные приметы не советуют брать и давать деньги в долг - это к нищете, а также купаться в водоемах. Также в этот день запрещено пить крепкие алкогольные напитки - считается, что всю последующую жизнь можно провести пьяным под забором.

О чем помолиться и что можно делать 29 июня

В праздник веруюшие люди идут в церковь, но если такой возможности нет, то можно помолиться и вне храма. Главное в молитве - ее искренность.

Святым Петру и Павлу можно молиться вместе и по отдельности. У апостолов просят об исцелении от болезней, хорошем урожае, финансовом благополучии. Святой Петр считается покровителем рыбаков, а к святому Павлу обращаются за помощью в обучении.

Перед образом Касперовской Богоматери молятся об исцелении при различных болезней, о помощи в защите своей территории и победе в бою. Касперовская Богородица считается покровительницей морского и воздушного флота.

По народной традиции в этот день принято приглашать близких в гости, накрывать для них богатый стол, главным блюдом должна быть рыба. Считается, чем больше яств в праздник на столе, тем благополучнее будет год.

29 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Павел, Парфений, Петр.

По старому стилю именины у Ефрема, Михаила, Петра, Константина.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: