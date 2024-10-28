Народный праздник 28 октября известен под названиями Параскева Пятница, Параскева Льняница, Ефимий Осенний, Ефим Благочестивый.

28 октября издавна считается счастливым днём для всех женщин, но также имеет несколько важных запретов. Узнайте, какой сегодня праздник празднуют украинцы, что запрещено делать и какие известны народные обычаи.

Что отмечают 28 октября - праздник в Украине

По новому стилю православные христиане сегодня чтят мученицу Параскеву Пятницу, преподобного Иова Почаевского и Нестора Киево-Печерского. По старому календарю сегодня чтят монаха Ефимия Солунского. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник 28 октября отмечают православные верующие.

День Параскевы в народе считается всеобщим праздником женщин. Согласно приметам, в эту дату у женщин получается всё задуманное, а заключенный сегодня брак будет счастливым. Святой Параскеве молятся о семейном благополучии, женском здоровье, защите детей, исцелении бесплодия.

Видео дня

Женщины в этот праздник собирались компанией и вышивали. За работой подруги сплетничали и обсуждали женихов. 28 октября - удачная дата для рукоделия, ткачества, творчества. Любые изделия получатся аккуратными и долговечными.

Также праздник сегодня удачен для любого лечения, медицинских операций, оздоровительных процедур. У владельцев домашнего скота и птицы это счастливая дата для лечения животных и осмотра у ветеринара.

В праздник 28 октября можно свататься и жениться. По давней традиции в этот день родители приходили к молодоженам домой и смотрели на их быт. Невестка угощала свёкров, а зять - тёщу и тестя.

Кто родился 28 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру имеют сильный и лидерский характер. Эти люди очень вдохновляют и заряжают других позитивом. Рожденные 28 октября щепетильные в деталях, тщательно обдумывают каждый поступок.

Что нельзя делать 28 октября

Не рассказывайте о своих планах и мечтах, иначе задуманное не сбудется.

Не давайте деньги и вещи в долг, иначе одолженное вам не вернут.

Неудачный день для стрижки и окрашивания волос, завивки и укладки причесок.

Не стоит громко веселиться, много смеяться - в будущем будете часто плакать.

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