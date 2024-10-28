28 октября издавна считается счастливым днём для всех женщин, но также имеет несколько важных запретов. Узнайте, какой сегодня праздник празднуют украинцы, что запрещено делать и какие известны народные обычаи.
Что отмечают 28 октября - праздник в Украине
По новому стилю православные христиане сегодня чтят мученицу Параскеву Пятницу, преподобного Иова Почаевского и Нестора Киево-Печерского. По старому календарю сегодня чтят монаха Ефимия Солунского. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник 28 октября отмечают православные верующие.
День Параскевы в народе считается всеобщим праздником женщин. Согласно приметам, в эту дату у женщин получается всё задуманное, а заключенный сегодня брак будет счастливым. Святой Параскеве молятся о семейном благополучии, женском здоровье, защите детей, исцелении бесплодия.
Женщины в этот праздник собирались компанией и вышивали. За работой подруги сплетничали и обсуждали женихов. 28 октября - удачная дата для рукоделия, ткачества, творчества. Любые изделия получатся аккуратными и долговечными.
Также праздник сегодня удачен для любого лечения, медицинских операций, оздоровительных процедур. У владельцев домашнего скота и птицы это счастливая дата для лечения животных и осмотра у ветеринара.
В праздник 28 октября можно свататься и жениться. По давней традиции в этот день родители приходили к молодоженам домой и смотрели на их быт. Невестка угощала свёкров, а зять - тёщу и тестя.
Кто родился 28 октября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру имеют сильный и лидерский характер. Эти люди очень вдохновляют и заряжают других позитивом. Рожденные 28 октября щепетильные в деталях, тщательно обдумывают каждый поступок.
Что нельзя делать 28 октября
Не рассказывайте о своих планах и мечтах, иначе задуманное не сбудется.
Не давайте деньги и вещи в долг, иначе одолженное вам не вернут.
Неудачный день для стрижки и окрашивания волос, завивки и укладки причесок.
Не стоит громко веселиться, много смеяться - в будущем будете часто плакать.