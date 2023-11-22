Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

23 ноября по новому церковному календарю вспоминают cвятителя Амфилохия. О традициях, запретах, народных приметах дня и кого почитают в этот день по старому стилю - рассказываем в материале.

23 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 ноября (6 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

Святитель Амфилохий жил в IV веке в Кесарии Каппадокийской (ныне - территория Турции). Он был двоюродным братом святому Григорию Богослову и близким другом святителя Василия Великого. Амфилохий был учеником и последователем святых Григория и Василия и долгое время жил в пустыне, в затворничестве.

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Однажды в соседней области Икония умер епископ. По преданию святому Амфилохию в видениях три раза являлись ангелы, которые призывали его служить. Так он стал новым епископом Иконийским.

Во время своей службы епископом Амфилохий прославился как писатель и проповедник. Говорили, что молитва святителя была настолько сильной, что по ней Господь исцелял душевные и телесные недуги прихожан.

Праздник 23 ноября по старому стилю - день памяти шести апостолов от 70-ти и день памяти колесования великомученика Георгия. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 10 ноября.

О чем говорят приметы на 23 ноября

По приметам дня ориентировались, какой будет погода в ближайшее время:

если погода ненастная и слякотная - значит, такой будет еще долго;

выпало много снега - зима будет теплой и мягкой;

утром стоит все в инее - жди морозы;

иней вечером - к сильному снегопаду.

В народном календаре 23 ноября - праздник Митрофанов день, в честь святого Митрофана, которого также почитают в эту дату.

Что нельзя делать 23 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

злиться и ссориться;

завидовать;

обижать животных;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день не советуют менять место жительства и громко разговаривать и тем более выяснять отношения - считается, что так можно спугнуть удачу, и она больше не вернется.

Что можно делать 23 ноября

У святого Амфилохия просят исцелить от болезней, физических и душевных. В этот день полагалось обязательно испечь пирог с капустой или вареньем. Остатки выпечки нужно отдать домашним животным или покормить бездомных - согласно приметам это защитит семью от безденежья.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день разрешается горячая пища с маслом и рыба. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

23 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Митрофан, Борис, Федор, Александр, Алексей, Григорий.

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