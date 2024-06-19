Какой церковный праздник отмечают 20 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

20 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе день прозвали Мефодий Перепелятник. О традициях и приметах 20 июня, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

20 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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20 июня по новому календарному стилю (3 июля - по старому) - день памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского.

Мефодий жил в III-IV веках в Малой Азии. Он был епископом города Патара и всю свою жизнь посвятил христианским проповедям и борьбе с ересью. В предании о нем сказано, как о смиренном иноке, который в то же время был твердым в своей вере. За это епископа, как и многих других христиан того времени, язычники схватили и казнили.

Святой Мефодий Патарский оставил много богословских трудов, среди которых сочинения в защиту христианства и против язычества, изложение православных догматов против учений Оригена и толкования Священного Писания.

Церковный праздник 20 июня по старому стилю

20 июня по старому календарному стилю - день памяти священномученика Феодота Анкирского.

О чем говорят приметы на 20 июня

Приметы дня говорят о погоде:

дождь в этот день - еще 40 дней будет идти;

лягушки в траве скачут - к дождю;

паук плетет большую паутину - к сухой и ясной погоде.

В народном календаре 20 июня - праздник Мефодий Перепелятник. Прозвали его так потому, что в это время на поспевшие хлеба слетались перепела. Есть у праздника и другое название - Паутинный день.

Что нельзя делать 20 июня

20 июня, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани, клеветы, ссор, выступает против жадности, зависти, уныния, не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы в этот день не советуют в этот день трогать и убивать пауков - быть беде, а также есть блюда из птицы, кроме перепелов - считается, что это к неприятностям.

Что можно делать 20 июня

Святому Мефодию молятся с просьбами исцелить от физических и душевных болезней.

Наши предки в этот день обычно ходили на охоту за перепелами. Считалось, что если увидишь белого перепела - это к большому счастью, а если поймаешь - удачу всю жизнь будешь держать за хвост. По народным приметам нужно собирать и заготавливать лекарственные травы. Считается, что если в этот день покормить бездомное животное, то добро обязательно вернется и не будешь знать финансовых проблем.

20 июня 2024, в день летнего солнцестояния, принято просить прощения и отпускать обиды. Следует избавиться от ненужных вещей - выбросить или, если они в хорошем состоянии, то отдать нуждающимся. Также в этот день хорошо встретить рассвет - считается, что с первыми лучами солнца человек получает необыкновенную силу и Божью благодать.

20 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

По старому стилю - Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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