Народный праздник 18 ноября известен под названиями Платон и Роман Зимоуказатели, День млечности, Галактион.

Наши предки 18 ноября занимались рукоделием и готовились к зиме. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и для кого этот день является счастливым.

Что отмечаем 18 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие вспоминают мучеников Платона и Романа. По старому церковному календарю чтят мучеников Галактиона и Епистимии, а также архиепископа Григория Александрийского. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник 18 ноября отмечают христиане.

В народе этот день известен как Платон и Роман Зимоуказатели. Согласно приметам, погода в первой половине дня укажет на то, как пройдет зима. Если пошел снег, то зима будет снежной, если потеплело - тёплой, и т.п.

Видео дня

Праздник сегодня считается очень счастливым для рукоделия, творчества и любого ручного труда. Это удачная дата для людей, которые работают руками. Можно шить, вышивать, изготовлять украшения, игрушки, одежду и обувью. Готовые изделия получатся красивыми и принесут хороший доход, если их продать.

Крестьяне 17 ноября заканчивали подготовку к зиме. На огороде выкапывали позднюю редьку, а в саду собирали последние ягоды калины и рябины. Высаживали озимые семена и саженцы деревьев.

Женщины квасили капусту и солили огурцы на зиму. Делали это в больших деревянных бочках. Затем емкости опускали в реку, где оставляли до весны. За зиму в холодной воде овощи хорошо мариновались.

Кто родился 18 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют непростой характер, но добрую душу. Для них важно быть лидером, ощущать свою правоту. Они считают себя защитниками справедливости и долго помнят обиды.

Что нельзя делать 18 ноября

Не примеряйте чужую одежду и обувь сегодня.

Родителям в праздник 18 ноября не стоит ругать и унижать детей, повышать на них голос, сравнивать с другими в худшую сторону.

Неудачный день для крупных покупок, финансовых вложений, сделок. По возможности избегайте денежных трат - они не окупятся.

Не жалуйтесь на свою судьбу, иначе навалится ещё больше проблем.

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